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Política

O temor do PL, após a PF prender o aliado de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro

No PL, há o temor de que a ação prejudique a empreitada de Flávio. Em paralelo, a federação União-PP adota cautela e evita falar em substituição de Canella

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 10h01
Homem de pele clara, barba e cabelo escuros, vestindo terno preto e gravata escura, em pé. Ao fundo, uma parede de madeira e duas bandeiras: a do Brasil à esquerda e outra branca e azul à direita
Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado no Rio (Rafael Wallace/Alerj/Divulgação)
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Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto avalia que Márcio Canella (União-RJ) deve ser retirado da disputa ao Senado pelo Rio, depois de ter sido preso na última terça-feira. O ex-prefeito de Belford Roxo integra a coligação de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência e foi detido por portar um fuzil, durante operação da Polícia Federal que contra irregularidades em postos de combustíveis na Baixada Fluminense.

No PL, há o temor de que a ação prejudique a empreitada de Flávio. Em paralelo, a federação União-PP, responsável pela indicação de Canella, adota cautela e evita falar em substituição do nome, enquanto não forem esgotados os recursos para tirá-lo da cadeia.

Valdemar, entretanto, descarta uma ruptura com as legendas aliadas e o eventual lançamento de dois nomes do PL ao Senado.

“A indicação de um novo nome para se candidatar ao Senado pelo Rio caberia exclusivamente à federação, é claro. Não há chance de rompermos com eles por este motivo, temos uma estrutura de palanques garantidos e estaremos juntos no Rio. Mas, não consigo mais ver condições de o Canella ir às urnas”, disse ao Radar.

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Até o momento, o PL ainda não decidiu quem substituirá o ex-governador Cláudio Castro na vaga deixada aberta desde o mês passado.

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