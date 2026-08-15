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Política

O tamanho do público que campanhas de Lula e Flávio miram nos primeiros atos da campanha

Petista retoma origens em Estádio Municipal 1º de Maio, no ABC Paulista; mobilização do filho 01 de Bolsonaro será na Praia de Copacabana

Por Paula Felix Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 ago 2026, 12h28 | Atualizado em 17 ago 2026, 10h22
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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O tamanho do público que campanhas de Lula e Flávio miram nos primeiros atos da campanha Priorizar nos meus resultados Google

Neste domingo, 16, os principais candidatos da disputa pela Presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizam seus primeiros atos de campanha em redutos que marcam suas trajetórias políticas e, no que diz respeito ao público estimado, os adversários miram em bater a meta de capacidade ou de manifestações realizadas em anos anteriores.

A campanha de Lula vai apostar em um espaço classificado como “simbólico e histórico” para a história do petista: o Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde sua liderança popular passou a ser conhecida em território nacional.

Com o tema “Lula: onde tudo começou”, o evento vai começar às 9 horas e, de acordo com a campanha, a expectativa é de que participem 20 000 pessoas. A capacidade estrutural do local é de 15 759 pessoas, mas são liberados 12.578 lugares em dias de jogos de futebol.

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“Mais de quatro décadas depois das históricas greves do ABC, Lula retorna ao mesmo gramado para iniciar uma nova caminhada ao lado dos trabalhadores e de todos aqueles que acreditam em um Brasil mais justo, soberano e democrático”, diz o material de divulgação do evento.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O senador Flávio Bolsonaro vai fazer o lançamento de sua campanha em um trio elétrico na Avenida Atlântica, na Praia de Copacabana, local que já abrigou manifestações de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

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O ato vai começar às 10 horas e o mote da campanha é “O Brasil vai vencer!”. “Palco de grandes mobilizações políticas e atos históricos de seu pai, o presidente Jair Messias Bolsonaro, a praia de Copacabana foi escolhida para ser o ponto de partida de mais uma grande mobilização para resgatar o Brasil”, divulgou a campanha do filho 01 de Bolsonaro.

Consultada por VEJA, a campanha informou que ainda não tem a estimativa de público para o evento.

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Apuração da coluna Radar mostrou que a meta dos bolsonaristas é garantir o calçadão lotado e repetir o público do evento realizado em 7 de setembro de 2022 pela campanha de Jair Bolsonaro. Na ocasião, o pico de participantes atingiu 64,6 mil pessoas.

Em outros eventos, o público foi mais modesto. Um ato de Bolsonaro em 21 de abril de 2024 teve 32.750 mil pessoas em seu ápice. Já na manifestação “Acorda Brasil”, em março deste ano, o pico foi de 4.700 participantes.

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Lançamento da campanha de Lula

  • Data: 16 de agosto
  • Horário: 9h
  • Local: Estádio Municipal 1º de Maio, a histórica Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP)

Lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro

  • Data: 16 de agosto
  • Horário: 10h
  • Local: Trio elétrico na Avenida Atlântica, altura do nº 3092 — quase esquina com a Rua Bolívar, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro (RJ)
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