O tamanho do público que campanhas de Lula e Flávio miram nos primeiros atos da campanha

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Lula e Flávio Bolsonaro dão o pontapé inicial em suas campanhas presidenciais neste domingo, 16. Lula escolhe o simbólico Estádio 1º de Maio em São Bernardo, com expectativa de 20 mil pessoas. Já Flávio lança sua campanha em Copacabana, buscando repetir grandes públicos de atos passados do pai, Jair Bolsonaro.

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Neste domingo, 16, os principais candidatos da disputa pela Presidência da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), realizam seus primeiros atos de campanha em redutos que marcam suas trajetórias políticas e, no que diz respeito ao público estimado, os adversários miram em bater a meta de capacidade ou de manifestações realizadas em anos anteriores.

A campanha de Lula vai apostar em um espaço classificado como “simbólico e histórico” para a história do petista: o Estádio Municipal 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde sua liderança popular passou a ser conhecida em território nacional.

Com o tema “Lula: onde tudo começou”, o evento vai começar às 9 horas e, de acordo com a campanha, a expectativa é de que participem 20 000 pessoas. A capacidade estrutural do local é de 15 759 pessoas, mas são liberados 12.578 lugares em dias de jogos de futebol.

“Mais de quatro décadas depois das históricas greves do ABC, Lula retorna ao mesmo gramado para iniciar uma nova caminhada ao lado dos trabalhadores e de todos aqueles que acreditam em um Brasil mais justo, soberano e democrático”, diz o material de divulgação do evento.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O senador Flávio Bolsonaro vai fazer o lançamento de sua campanha em um trio elétrico na Avenida Atlântica, na Praia de Copacabana, local que já abrigou manifestações de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

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O ato vai começar às 10 horas e o mote da campanha é “O Brasil vai vencer!”. “Palco de grandes mobilizações políticas e atos históricos de seu pai, o presidente Jair Messias Bolsonaro, a praia de Copacabana foi escolhida para ser o ponto de partida de mais uma grande mobilização para resgatar o Brasil”, divulgou a campanha do filho 01 de Bolsonaro.

Consultada por VEJA, a campanha informou que ainda não tem a estimativa de público para o evento.

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Apuração da coluna Radar mostrou que a meta dos bolsonaristas é garantir o calçadão lotado e repetir o público do evento realizado em 7 de setembro de 2022 pela campanha de Jair Bolsonaro. Na ocasião, o pico de participantes atingiu 64,6 mil pessoas.

Em outros eventos, o público foi mais modesto. Um ato de Bolsonaro em 21 de abril de 2024 teve 32.750 mil pessoas em seu ápice. Já na manifestação “Acorda Brasil”, em março deste ano, o pico foi de 4.700 participantes.

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Lançamento da campanha de Lula

Data: 16 de agosto

16 de agosto Horário: 9h

9h Local: Estádio Municipal 1º de Maio, a histórica Vila Euclides, em São Bernardo do Campo (SP)

Lançamento da campanha de Flávio Bolsonaro

Data: 16 de agosto

16 de agosto Horário: 10h

10h Local: Trio elétrico na Avenida Atlântica, altura do nº 3092 — quase esquina com a Rua Bolívar, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro (RJ)