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Política

O tamanho do patrimônio declarado por Carlos Bolsonaro à Justiça Eleitoral

Maior parte dos bens do candidato do PL ao Senado por Santa Catarina está concentrada em investimentos

Por Redação 15 ago 2026, 12h44 | Atualizado em 15 ago 2026, 13h55
O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro
O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Caio César/Câmara do Rio/Divulgação)
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Carlos Bolsonaro declarou patrimônio de R$ 2.784.065,08 no registro de candidatura para a disputa ao Senado por Santa Catarina. O valor é R$ 801.375,65 superior aos R$ 1.982.689,43 informados por ele à Justiça Eleitoral nas eleições municipais de 2024, quando foi eleito vereador do Rio de Janeiro pelo PL. A diferença corresponde a um aumento de 40,4% no valor total declarado.

Na declaração mais recente, a maior parcela do patrimônio de Carlos está reunida na categoria “outras aplicações e investimentos”, com R$ 1.953.289,05. O valor representa cerca de 70,2% de todos os bens informados. O segundo maior item é um depósito bancário em conta corrente no país, de R$ 463.887,03, equivalente a 16,7% do patrimônio.

Somados, os dois principais ativos financeiros chegam a R$ 2.417.176,08 e representam aproximadamente 86,8% do patrimônio declarado para a eleição de 2026. A lista inclui ainda uma participação societária de R$ 120.000,00 na WF Advvisory Ltda. e outra, de R$ 249,00, na Bolsonaro Digital Ltda.

Entre os veículos, Carlos declarou um Nissan Kicks avaliado em R$ 144.000,00, uma MT03 de R$ 30.590,00, um HB20X de R$ 61.050,00 e uma Dafra City de R$ 11.000,00. Os quatro veículos somam R$ 246.640,00. A declaração não apresenta imóveis entre os bens informados para a atual disputa.

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Como era dividido o patrimônio de Carlos Bolsonaro em 2024?

Em 2024, a composição era mais diversificada. Carlos declarou dois apartamentos, avaliados em R$ 85.000,00 e R$ 180.000,00, que juntos somavam R$ 265.000,00. Também informou R$ 30.000,00 em dinheiro em espécie, R$ 199,27 em poupança e R$ 13.067,15 em ativos identificados como bitcoin, além de ações de empresas e fundos negociados no mercado.

A declaração de 2024 também registrava R$ 528.329,35 em renda fixa e outros R$ 528.329,35 em um investimento de renda fixa identificado pelo CNPJ 30.822.936/0001-69. Havia ainda R$ 176.305,67 em uma conta do Bank Revolut e R$ 111.238,55 no Bank Truist USA, além de R$ 41.122,03 em ações e outros investimentos de menor valor.

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Alguns bens aparecem nas duas declarações com os mesmos valores. É o caso da participação de R$ 120.000,00 na WF Advvisory Ltda., da participação de R$ 249,00 na Bolsonaro Digital Ltda., da Dafra, registrada em R$ 11.000,00, e da MT03, declarada em R$ 30.590,00. O HB20 também aparece nas duas listas pelo valor de R$ 61.050,00, embora em 2026 a descrição seja “HB20X”.

Ao mesmo tempo, itens presentes na declaração de 2024 não aparecem na relação de bens de 2026 fornecida ao TSE, entre eles os dois apartamentos, o dinheiro em espécie, a poupança, as ações individualmente discriminadas, os ativos em bitcoin e as contas no exterior. A declaração mais recente, por sua vez, reúne R$ 1,95 milhão em “investimentos diversos” e registra R$ 463.887,03 em depósito bancário, categorias que não aparecem com essas mesmas descrições na declaração anterior.

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