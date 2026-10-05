O tamanho da derrota de Zema, em comparação com votação de 2022

O candidato do Novo a presidente, Romeu Zema, foi um dos principais derrotados na disputa presidencial. Zema ficou em sexto lugar, com apenas 0,27% dos votos, bem atrás dos outros postulantes da “terceira via”.

O desempenho ganha projeção se comparado com a última disputa de que participou, em 2022, quando foi reeleito governador de Minas Gerais ainda no primeiro turno.

Na época, o candidato do Novo teve 6. 094. 136 votos, o equivalente a 56,18% do total, contra 35,08% do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT).

Agora, disputando em todo o país, Zema conseguiu apenas 326. 488 votos. Ou seja, mesmo disputando o eleitorado nacional, a votação foi quase 19 vezes menor.