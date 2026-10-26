O surpreendente estado onde Lula mais cresceu do 1º para o 2º turno

O estado de Goiás foi onde o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mais ganhou votos entre um turno e outro. No primeiro turno, Lula havia ficado com apenas 31,06% dos votos, frente à 53,6% de seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL).

Embora o candidato do PL também tenha ficado na dianteira entre os goianos no segundo turno (59,66%), Lula cresceu 9,28 pontos percentuais entre os goianos e foi a 40,34%. Em números totais, o presidente ganhou 396.675 votos a mais no estado.

Curiosamente, até março deste ano, Goiás era governada por Ronaldo Caiado (PSD), que deixou o cargo para concorrer à Presidência com alta aprovação: tanto que elegeu seu vice, Daniel Vilela (MDB) para o governo em primeiro turno, e a esposa Gracinha (União), que não tinha até então exercido nenhum cargo eletivo, para o Senado.

Depois de obter apenas 2,18% dos votos no primeiro turno, Caiado declarou apoio a Flávio dois dias depois, em 6 de outubro.

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Os estados onde Lula mais cresceu percentualmente entre um turno e outro foram:

Goiás (+9,28 p.p) São Paulo (+7,95 p.p) Distrito Federal (+7,61 p.p) Rio de Janeior (+7,49 p.p) Amapá (+7,17 p.p) Minas Gerais (+7,1 p.p) Sergipe (+6,78 p.p) Rio Grande do Sul (+6,43 p.p) Paraná (+6,22 p.p) Paraíba (+6,15 p.p)