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Política

O salto de Renan Santos na nova pesquisa Real Time Big Data

Levantamento mostra candidato da Missão isolado na terceira posição da corrida presidencial, à frente de Ronaldo Caiado e Romeu Zema

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 13h03 | Atualizado em 21 jul 2026, 14h56
MISSÃO - Renan Santos: ativista do MBL também chega isolado à convenção
Renan Santos (@renansantos/Facebook)
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Renan Santos aparece como o principal nome fora da polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 21. No cenário estimulado para a Presidência, o candidato da Missão registra 9% das intenções de voto e ocupa sozinho a terceira colocação, abrindo vantagem sobre os demais pré-candidatos do campo da direita. No levantamento de 1º de junho, o candidato aparecia com 6%.

O levantamento mostra Lula com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 33%, no primeiro turno. Na sequência aparecem Renan Santos, com 9%, Ronaldo Caiado (PSD), com 7%, e Romeu Zema (Novo), com 2%. A distância em relação aos dois governadores reforça a posição de Renan como a principal alternativa fora da disputa entre petistas e bolsonaristas.

Desempenho ganha força em segmentos estratégicos

Os recortes demográficos indicam que Renan alcança seu melhor desempenho entre eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, segmento em que chega a 15% das intenções de voto. Também registra 12% entre jovens de 16 a 34 anos e no Sudeste, região que concentra o maior eleitorado do país.

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Entre os homens, o candidato soma 10%, contra 8% entre as mulheres. Regionalmente, além dos 12% no Sudeste, obtém 10% no Sul e 11% entre eleitores sem religião ou de outras crenças, mantendo presença relativamente homogênea em diferentes segmentos do eleitorado.

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Base eleitoral demonstra resistência à migração

A pesquisa também indica um grau intermediário de fidelidade entre os apoiadores de Renan. Questionados sobre a possibilidade de trocar de candidato caso percebam que ele não teria chances de vitória, 55% afirmam que manteriam o voto, enquanto 45% admitem migrar para outro nome. O índice é superior ao observado entre eleitores de Ronaldo Caiado e Romeu Zema, mas inferior ao registrado entre os apoiadores de Lula e de Flávio Bolsonaro.

Quando perguntados sobre uma segunda opção de voto, os eleitores de Renan distribuem suas preferências principalmente entre Romeu Zema (20%), Ronaldo Caiado (18%) e Flávio Bolsonaro (17%), indicando proximidade com outros candidatos do campo da centro-direita e da direita.

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Cenário mantém distância da polarização

Apesar da consolidação na terceira posição, a pesquisa mostra que Renan Santos ainda permanece distante dos dois líderes da disputa. Em uma eventual simulação de segundo turno contra Lula, o presidente venceria por 44% a 35%, enquanto 11% declararam voto branco ou nulo e 10% não souberam responder.

Realizada entre os dias 18 e 20 de julho, a pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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