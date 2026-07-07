O ‘sumiço’ de duas armas de Jair Bolsonaro apontado pelo Exército

O Exército brasileiro enviou um ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando que duas armas de propriedade do ex-presidente Jair Bolsonaro não estavam em posse da instituição. São elas: uma pistola Glock de calibre 9 mm e uma espingarda Maestro Arms Company, de calibre 12 GA. O ministro Alexandre de Moraes permitiu que Bolsonaro continue cumprindo a pena do caso do golpe de estado em regime domiciliar, mas cassou o registro dele de atirador e determinou a apreensão de todas as dez armas registradas em nome do ex-presidente.

Os advogados de defesa afirmaram, em resposta ainda na noite de segunda, 6, que duas armas estavam em posse da Polícia Federal e oito com o Exército. Depois dessa manifestação do Exército sobre o “sumiço” de dois armamentos, os advogados de Bolsonaro se manifestaram novamente. Eles disseram que a espingarda nunca foi retirada da loja em que foi comprada e que permanece no estabelecimento Maragato BR Importações de Artigos Bélicos, na cidade de Caxias do Sul (RS).

A outra arma “sumida”, a pistola Glock, foi apreendida pela Polícia Civil do Distrito Federal durante uma abordagem no dia 16 de junho. Foi essa arma que quase enquadrou o ex-presidente em uma falta grave, que poderia levá-lo de volta para a Papudinha.

Moraes cassou o registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) de Bolsonaro em uma decisão judicial dada na última sexta, 3, quando permitiu que o ex-presidente permanecesse em prisão domiciliar. Na segunda-feira, 6, o ministro determinou que todos os armamentos em nome de Bolsonaro fossem entegues à sede da Polícia Federal em até 48 horas, prazo que vence nesta quarta, 8.

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Os advogados da defesa argumentaram que a pistola Glock 9 mm apreendida no dia 16 de junho estava registrada regularmente e que, apesar da condenação criminal no caso do golpe de estado, nunca houve proibição a que Bolsonaro tivesse posse de arma.