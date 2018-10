Fernando James não passou da 16ª colocação. Marco Antonio foi apenas o 91º nas eleições deste domingo. Danielle foi ainda mais tímida: a 116ª posicionada. Os três são filhos de caciques da política nacional e saíram derrotados em suas aspirações políticas. Fernando James Collor, filho do senador e ex-presidente Fernando Collor (PTC-AL), não conseguiu se eleger deputado federal por Alagoas. Teve 16.250 votos. Danielle Cunha, herdeira do notório ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (MDB-RJ), ficou longe do pelotão dos deputados federais eleitos pelo Rio de Janeiro, com apenas 13.424 votos. Marco Antonio Cabral, filho do ex-governador Sergio Cabral (MDB), preso e condenado a mais de 180 anos de prisão, teve menos de 20.000 votos.

Entre os filhos de políticos que se sagraram vencedores, dois carregam o sobrenome do presidenciável mais votado no primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PSL) foi eleito senador pelo Rio de Janeiro com expressivos 4.380.418 votos. Eduardo Bolsonaro foi o deputado federal mais votado no estado de São Paulo – e da história do país –, com mais de 1,8 milhão de votos.

Entre os filhos que disputaram governos estaduais, dois deles foram vitoriosos. Renan Filho (MDB), em Alagoas, amealhou 1.001.053 votos e foi reeleito. Helder Barbalho (MDB), no Pará, alcançou 1.825.549 votos. Os pais de ambos, aliás, também conseguiram se reeleger. Renan Calheiros conquistou mais oito anos como senador com 612.562 votos. Jader Barbalho obteve a primeira colocação entre os candidatos ao Senado no Pará, com 1.383.206 votos.

Confira o sucesso e o fracasso dos filhos de políticos: