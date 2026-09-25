O sobe e desce de Lula e Flávio nas pesquisas Datafolha e Quaest nas últimas quatro semanas

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As pesquisas Datafolha e Quaest de setembro mostram uma redução na vantagem numérica de Lula sobre Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Apesar das variações, que ocorreram dentro das margens de erro, o cenário aponta para um empate técnico, indicando uma disputa eleitoral acirrada. Entenda as trajetórias e as metodologias de cada levantamento.

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A vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno diminuiu nas pesquisas Datafolha e Quaest divulgadas ao longo de setembro. No Datafolha, a distância caiu de cinco para quatro pontos percentuais entre as rodadas de 3 e 24 de setembro. Na Quaest, passou de oito pontos, em 2 de setembro, para quatro, no dia 21. As oscilações ocorreram dentro das margens de erro dos levantamentos.

No segundo turno, os institutos mostram trajetórias numéricas diferentes. O Datafolha manteve Lula à frente de Flávio por dois pontos nas quatro rodadas. Na Quaest, o presidente começou setembro um ponto à frente, empatou numericamente com o senador na pesquisa seguinte e passou a aparecer atrás dele nas duas mais recentes. Todos esses confrontos configuram empate técnico.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como mudou a distância no Datafolha?

No primeiro turno, Lula tinha 38% e Flávio, 33%, na pesquisa divulgada em 3 de setembro. Uma semana depois, o presidente apareceu com 39% e o senador, com 35%: a diferença caiu de cinco para quatro pontos. Na rodada de 17 de setembro, Lula permaneceu com 39%, enquanto Flávio chegou a 36%, reduzindo a distância para três pontos. Na pesquisa desta quinta-feira, 24, Lula oscilou para 40% e Flávio ficou em 36%, levando a diferença novamente a quatro pontos.

O confronto direto variou ainda menos. Nas três primeiras rodadas, o Datafolha registrou o mesmo placar: 46% para Lula e 44% para Flávio. Nesta semana, ambos oscilaram um ponto para cima, chegando a 47% e 45%, respectivamente. A vantagem numérica de Lula permaneceu em dois pontos, dentro da margem de erro.

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O que aconteceu nas pesquisas Quaest?

A Quaest abriu setembro com Lula em 37% e Flávio em 29% no primeiro turno. Na rodada seguinte, os dois marcaram 36% e 29%. Em 14 de setembro, o presidente permaneceu com 36%, enquanto o senador subiu numericamente para 31%. Na pesquisa divulgada no dia 21, Lula chegou a 37% e Flávio, a 33%. A distância, que era de oito pontos no início da série, terminou em quatro — situação de empate técnico no limite da margem de erro informada pelo instituto.

A mudança de posição numérica ocorreu no segundo turno. Em 2 de setembro, Lula tinha 42% e Flávio, 41%. Cinco dias depois, os dois apareceram com 41%. Na rodada de 14 de setembro, Flávio marcou 42%, contra 40% de Lula. O levantamento do dia 21 manteve o senador em 42%, enquanto o presidente foi a 41%. Nenhuma dessas diferenças tirou os candidatos da condição de empate técnico.

As duas séries apontam a mesma trajetória?

No primeiro turno, ambas mostram Flávio numericamente mais próximo de Lula no fim do período do que no começo. O movimento, porém, não foi contínuo no Datafolha: a diferença chegou a três pontos em 17 de setembro e voltou a quatro na rodada seguinte. Na Quaest, a distância caiu de oito para sete, depois para cinco e, por fim, para quatro pontos.

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No segundo turno, o Datafolha preservou a vantagem numérica de dois pontos de Lula durante as quatro semanas. A Quaest passou de uma vantagem numérica de um ponto para o presidente a uma de um ponto para Flávio. Como todas as diferenças ficaram dentro das respectivas margens de erro, as pesquisas não apontam uma liderança estatisticamente definida nesse confronto.

Como foram feitas as pesquisas mais recentes?

O Datafolha ouviu presencialmente 2.002 eleitores entre 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o registro na Justiça Eleitoral é BR-00304/2026.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro também é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Cada sequência acima compara apenas rodadas do mesmo instituto; os percentuais do Datafolha e da Quaest não foram combinados.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.