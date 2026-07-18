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Política

O slogan que o partido Novo vai adotar na campanha

Legenda quer reforçar discurso contra 'intocáveis' e apresentar seus membros como de fora da política

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jul 2026, 15h57
Montagem com três imagens: à esquerda, um homem de óculos e camisa preta; ao centro, um homem de terno azul e gravata, discursando em um púlpito; à direita, um homem e uma mulher sorrindo. O texto sobreposto diz: O Partido Novo já escolheu seu lado
Vídeo institucional do partido Novo  (./Reprodução)
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O partido Novo divulgou neste sábado seu novo slogan, que será utilizado para nortear as as campanhas da legenda em todo Brasil: “Juntos vamos construir um país feito para nós”. O lançamento ocorreu na abertura do encontro nacional da sigla, em São Paulo.

Um vídeo divulgado no evento apresenta o Novo como um partido formado por cidadãos que vieram da iniciativa privada para atuar na vida pública com foco em resultados e boa gestão.

“Viemos de fora da política para defender o que é certo, lutar pelo brasileiro que carrega o país nas costas, mesmo quando estamos sozinhos contra a pressão do sistema. Aqui não tem privilégio, não temos desperdício e não temos preguiça de arregaçar as mangas e fazer o que é certo”, diz um narrador.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, são criticados na peça, colocados como “intocáveis” ao lado do banqueiro Daniel Vorcaro.

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As críticas aos “intocáveis” já marcaram a estratégia do pré-candidato a presidente da sigla, o ex-governador Romeu Zema.

O encontro nacional do Novo reúne lideranças, parlamentares, filiados e pré-candidatos de todo o país.

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