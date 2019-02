O sítio sem nome

Em abril de 2015, quando VEJA revelou a existência do sítio usado pelo ex-presidente Lula em Atibaia, no interior de São Paulo, os visitantes que chegavam ao portão da propriedade se deparavam com o pórtico onde estava exposto o nome do “Sítio Santa Bárbara” em uma placa de madeira ao melhor estilo rústico das estâncias.

Lula ainda esforçava-se para manter a propriedade em sigilo (quem passa na rua não consegue ver a porteira, escondida em uma estrada particular do sítio), mas dava-se ao luxo de manter o letreiro rústico. Com o avanço das investigações da Operação Lava-Jato sobre a reforma do sítio, revelada por VEJA, o ex-presidente adotou algumas medidas de segurança. A mais visível delas foi o sumiço da placa do sítio.