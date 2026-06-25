O sinal que revela o peso de Michelle nas escolhas de Bolsonaro para as eleições

Após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicar um vídeo nas redes sociais expondo o racha no clã envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, integrantes do PL ressaltaram um ponto que pode mostrar o peso que a esposa de Bolsonaro tem tido nas escolhas do ex-presidente para as eleições. Em breve, o capitão, que segue em prisão domiciliar, deve indicar a lista de apoios aos candidatos ao Senado do Ceará.

O estado foi o palco da briga entre Michelle e os filhos do ex-presidente. Na época, ela foi contra o apoio do PL do Ceará, liderado pelo deputado federal André Fernandes, a candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo. Como parte do acordo, Bolsonaro apoiaria o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai do parlamentar, a uma vaga ao Senado. Michelle, no entanto, gostaria que a deputada federal Priscila Costa (PL) fosse o nome para a disputa.

Nos bastidores já se fala que a definição desse apoio do ex-presidente deve ser divulgada em breve. E pode mudar.