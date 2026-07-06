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Política

O sinal que acendeu o alerta no Planalto a dias do prazo final do tarifaço do governo Trump

Governo vê impasse com os EUA contaminado pela política e mantém negociações até a decisão final sobre as tarifas

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 17h13 | Atualizado em 6 jul 2026, 17h32
SÍMBOLO - Trump e Lula: imagem foi divulgada como prova da aproximação e do bom entendimento entre os dois líderes
Trump e Lula: imagem foi divulgada como prova da aproximação e do bom entendimento entre os dois líderes (Ricardo Stuckert/PR)
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O sinal que acendeu o alerta no Planalto a dias do prazo final do tarifaço do governo Trump Priorize VEJA no Google

A poucos dias do prazo final para a decisão dos Estados Unidos sobre o tarifaço de 25% contra produtos brasileiros, o governo Lula avalia que as expectativas, em relação as negociações para reverter a medida com Washington, são baixas. Segundo uma fonte do Planalto, o impasse decorre da “má vontade deles em negociar e o viés político”. Ainda assim, o governo não pretende interromper as tratativas. “Continuamos a dialogar”, afirmou.

Na última quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias, se reuniu por videoconferência com o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. O encontro terminou sem avanços.

A avaliação do Planalto ganha força às vésperas da audiência pública promovida pelo Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), última etapa antes da decisão final, marcada para 15 de julho. Entre os participantes está o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tem buscado se apresentar como interlocutor do presidente americano, Donald Trump. O governo Lula não vai enviar representantes para a audiência, optou por manter o diálogo por vias diplomáticas.

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