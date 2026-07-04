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Política

O silêncio de Carlos e Jair Renan sobre o vídeo que rachou a família

Nas redes sociais, filhos do ex-presidente dedicam mais atenção a seus projetos eleitorais pessoais

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 15h00
Ato de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo (06/04/2025)
Ato de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo (06/04/2025) (Miguel SCHINCARIOL/AFP)
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O silêncio de Carlos e Jair Renan sobre o vídeo que rachou a família Priorize VEJA no Google

Enquanto Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estão em disputa aberta com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, os outros dois filhos homens do ex-presidente Jair Bolsonaro têm mantido uma distância regulamentar da briga.

Vereador em Balneário Camboriú, Jair Renan (PL), o Zero Quatro, se limitou a compartilhar em seu perfil no X o texto em que o irmão mais velho pede desculpas a Michelle, após ela ter declarado em vídeo ter sido maltratada e humilhada pelo Zero Um.

Cotado para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano, Jair Renan tem se dedicado a seu projeto pessoal. No Instagram, a última publicação feita por ele, em dois de junho, tratou de uma agenda em Santa Catarina.

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Sempre beligerante, Carlos Bolsonaro também tem evitado alimentar o conflito familiar. No dia da publicação do vídeo-desabafo de Michelle, o Zero Dois fez postagens relacionadas a eventos de sua pré-campanha ao Senado.

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A relação entre Michelle e os enteados nunca foi boa. Após ser xingada por Carlos Bolsonaro, ela pensou até em se separar do capitão, segundo relato de uma amiga dela a VEJA. Com Flávio Bolsonaro, a situação desandou devido à disputa política entre eles, inclusive para ter a primazia para negociar alianças e indicar candidaturas.

No vídeo com críticas ao senador, a ex-primeira-dama disse que Flávio falou que ela não entendia nada de política e deixou claro que seu papel principal era doméstico: cuidar do marido. A mesma tese é esgrimida por Eduardo Bolsonaro e sua rede de blogueiros.

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“Ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para dizer o que me disse, teria sido melhor que não tivesse ligado. Foi muito ríspido, me desrespeitou e me tratou mal ao telefone”, disse Michelle no vídeo. “Disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, respondi que tudo bem”, complementou ela.

Nos últimos dias, Michelle deixou de seguir Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Ela também anunciou que deixará a presidência do PL Mulher e sinalizou que não deve mais disputar o Senado pelo Distrito Federal.

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