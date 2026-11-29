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Ao celebrar 19 anos de casamento com Jair Bolsonaro, Michelle compartilhou detalhes da intimidade do casal nas redes sociais, revelou como o ex-presidente começou o dia e reafirmou o compromisso da união diante das adversidades. Confira a declaração completa.

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Em publicação realizada neste sábado nas redes sociais, Michelle Bolsonaro celebrou os 19 anos de casamento com Jair Bolsonaro. Ao citar as bodas de água-marinha, a mais nova ocupante de uma cadeira no Senado compartilhou detalhes sobre o início do dia com o ex-presidente e reforçou o compromisso do casal diante dos momentos difíceis.

A ex-primeira-dama explicou em sua postagem que a água-marinha simboliza dois elementos centrais na relação: a serenidade e a harmonia. Segundo Michelle Bolsonaro, o mineral, uma pedra preciosa azul-clara pertencente à mesma família da esmeralda, representa o amor construído pelo casal, capaz de encontrar calma mesmo nos dias difíceis e de mantê-los unidos em todos os momentos. A declaração foi feita ao comemorar o marco dos 19 anos de união matrimonial com o ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado.

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Como começou a manhã do casal no dia da celebração?

A mais nova ocupante de uma cadeira no Senado fez questão de ressaltar um detalhe sobre a rotina da data festiva. Michelle Bolsonaro destacou que o dia começou mais feliz devido ao gesto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que acordou cantando para ela. A demonstração antecedeu as homenagens publicadas pela ex-primeira-dama nas redes sociais em comemoração ao aniversário de matrimônio.

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O que diz a promessa feita por Michelle Bolsonaro?

Na mensagem pública dirigida a Jair Messias Bolsonaro, a senadora eleita reafirmou a dedicação ao marido tanto nas fases positivas quanto nos períodos adversos. A ex-primeira-dama declarou amar o ex-presidente de todo o coração e expressou a vontade de manter o casal unido, cuidando um do outro e celebrando a caminhada conjunta. A publicação encerrou-se com a promessa de que ambos serão uma só aliança para sempre.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.