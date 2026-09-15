O sentimento dos manifestantes que foram ao STF em dia D da Corte

Pouco mais de 20 manifestantes contrários ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, se deslocaram até os arredores da Corte enquanto o plenário do Supremo analisa a eventual abertura de investigação contra o magistrado.

O grupo participou de protesto convocado por Romeu Zema e Bia Kicis e depois partiu para o entorno do STF.

Ao Radar, demonstraram indignação por não poderem ser aproximar do prédio em que os ministros tem uma das sessões mais tensas de sua história, recheada de alfinetadas entre Moraes e o ministro André Mendonça.

Disseram que a Praça dos Três Poderes deveria ser renomeada Praça do Moraes, dado que, na avaliação deles, o magistrado “faz e acontece com esse espaço quando e como bem entende”.