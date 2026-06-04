Apesar de estar demonstrando disposição em atender pleitos da oposição e do setor produtivo por alterações na PEC do fim da escala 6×1, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou a governistas que deve encaminhar o texto aprovado pela Câmara para a CCJ da Casa nos próximos dias e indicou que pretende entregar a aprovação da medida antes do recesso parlamentar.

Na semana passada, o amapaense preferiu despachar para a comissão comandada por Otto Alencar uma proposta apresentada pelo senador Rogério Marinho que permite contrato individual e torna direitos proporcionais às horas trabalhadas, pontos que desagradam o Palácio do Planalto. Por outro lado, optou por deixar a PEC aprovada pelos deputados temporariamente em sua gaveta.

Na próxima semana, o chefe do Senado deve discutir a PEC do fim da escala 6×1 da Câmara durante reunião com líderes partidários. Além da avaliação dos ajustes possíveis, eles devem desenhar um cronograma para a tramitação da proposição.

Quando isso ocorrer, a expectativa é que as PECs tramitem em conjunto. Por ainda não terem sido apreciados pelos deputados, os trechos do projeto de Marinho ainda precisarão ser votados pela Câmara.

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A tendência é de um fatiamento após a análise da PEC pelos senadores, com os pontos aprovados na Câmara que recebam aval no Senado seguindo para promulgação. Já os pontos de divergência devem retornar para uma nova apreciação dos deputados.