O segundo alvo do fogo amigo do PT e das intrigas palacianas

Uma reportagem da nova edição de VEJA detalha como o chefe da Casa Civil, Rui Costa, virou alvo de artilharia pesada de quadros importantes do Palácio do Planalto, da Câmara dos Deputados e da máquina petista, que querem a sua demissão do cargo. Até agora protegido por Lula, o ministro não é o único auxiliar do presidente da República a arder no fogo amigo.

Titular de Comunicação Social, o deputado licenciado Paulo Pimenta (PT-RS) tem recebido críticas de colega de governo e até de partido. Eles alegam que Pimenta usa a estrutura da pasta como sua assessoria de imprensa e pouco se envolve nas disputas de narrativas travadas pelo governo e por Lula com adversários políticos, sobretudo com setores da direita radical.

Entre os críticos, há a avaliação de que Edinho Silva, prefeito de Araraquara (SP), seria o nome ideal para o cargo. Em entrevista a um programa da CNN Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abordou a questão. Ele disse que se comunicar bem é crucial e que o governo ainda não sabe lidar com as redes sociais. Esse diagnóstico é consensual. Paulo Pimenta terá muito trabalho pela frente.