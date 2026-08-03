O salto no número de candidatos do Novo

O partido Novo planeja quase triplicar o número de candidaturas lançadas nas eleições em relação a 2018, a primeira que disputou.

A sigla, que apresentou 423 candidatos naquele ano, cresceu para 479 em 2022 e projeta cerca de 1. 250 nomes na disputa de 2026, um salto de quase 196% em relação ao primeiro pleito da legenda e de 161% frente ao seguinte.

O Novo pretende disputar eleições proporcionais em quase todos os estados e lançar postulantes a cargos majoritários, além de já ter confirmado o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema como candidato à Presidência da República.

O partido também mira o Senado, hoje ocupado por apenas um representante da sigla, e projeta eleger mais de dez deputados federais na próxima legislatura.

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Fundado em 2011 e registrado no TSE em 2015, o Novo estreou nas urnas em 2018 com pouco mais de 400 candidatos, em um esforço concentrado sobretudo nas capitais e nos grandes centros urbanos. Quatro anos depois, em meio a uma crise interna que reduziu o número de filiados, o crescimento foi tímido, apenas 56 novos nomes a mais, um avanço de 13,2%.

“O Novo vem para essa eleição com sua melhor geração de candidatos. O partido não cresceu só em quantidade, mas principalmente em experiência. Será a nossa maior eleição”, afirmou o presidente do partido, Eduardo Ribeiro.