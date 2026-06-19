🔥 A Black Friday começou! Garanta sua 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Política

O rombo bilionário que o fim da escala 6×1 pode deixar nas prefeituras

A redução da jornada pode pressionar contratos públicos, encarecer serviços e comprometer orçamentos municipais, segundo o prefeito de Porto Alegre

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 21h00
Continua após publicidade
O rombo bilionário que o fim da escala 6×1 pode deixar nas prefeituras Priorize VEJA no Google

A possível aprovação do fim da escala 6×1 no Congresso Nacional acendeu um alerta entre gestores municipais. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, o prefeito de Porto Alegre e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Sebastião Melo, afirmou que a redução da jornada de trabalho poderá gerar impacto de R$ 34,7 bilhões nas contas das prefeituras brasileiras, sobretudo em contratos terceirizados ligados à prestação de serviços essenciais. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Melo, o cálculo foi feito a partir de um estudo encomendado pela entidade para medir os efeitos da mudança sobre contratos já em vigor. O prefeito argumenta que municípios operam com grande dependência de mão de obra terceirizada em setores como limpeza urbana, manutenção de vias, educação, assistência social e unidades de pronto atendimento.

Por que contratos públicos seriam afetados?

De acordo com Melo, a maior parte dos contratos firmados pelas prefeituras possui duração de cinco anos, com possibilidade de prorrogação, e foi assinada sob regras de jornada diferentes das que agora estão em discussão.

Na avaliação do presidente da FNP, uma eventual redução da carga horária obrigaria empresas contratadas a ampliar equipes para manter o mesmo nível de serviço. “Para manter o serviço que a prefeitura contratou, eu preciso contratar mais gente”, afirmou. O resultado, segundo ele, seria a necessidade de reequilíbrio financeiro dos contratos, elevando gastos públicos sem previsão orçamentária.

Siga

O impacto chegaria ao transporte e ao custo de vida?

Melo também argumentou que os efeitos não ficariam restritos à administração municipal. O prefeito citou o transporte coletivo como exemplo de setor diretamente impactado, já que boa parte da tarifa é composta por custos trabalhistas.

Continua após a publicidade

Segundo ele, a redução da jornada exigiria a contratação de mais motoristas, cobradores, mecânicos e profissionais administrativos, elevando despesas operacionais. O mesmo raciocínio, disse, valeria para escolas privadas, construção civil e outros setores intensivos em mão de obra.

“Ninguém vai ser contra trabalhar menos e ganhar o mesmo valor. O que não está sendo explicado para a população são as consequências disso”, afirmou.

Continua após a publicidade

Qual alternativa os prefeitos defendem?

A principal proposta da Frente Nacional de Prefeitos é a criação de uma regra de transição para contratos públicos já vigentes. Melo argumenta que, caso o Congresso aprove mudanças na jornada, a nova regra não deveria ser aplicada imediatamente aos contratos atuais.

Entre as possibilidades defendidas pela entidade está o adiamento da vigência para contratos públicos até 2029, permitindo que futuros gestores já assumam seus mandatos com as novas condições incorporadas ao planejamento orçamentário.

Melo também sustentou que a Constituição impede a imposição de novas despesas aos entes federativos sem a correspondente fonte de custeio. Segundo ele, esse princípio precisa ser respeitado caso a mudança avance no Legislativo.

Continua após a publicidade

Há espaço para negociação no Senado?

Após críticas à condução do debate na Câmara dos Deputados, Melo afirmou ver no Senado uma oportunidade de discussão mais ampla. Segundo ele, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou a realização de uma sessão pública para ouvir diferentes setores envolvidos no debate.

O presidente da FNP disse ter solicitado a inclusão de prefeitos nas discussões e afirmou que pretende levar ao Senado os impactos concretos da medida sobre a gestão municipal.

Ao encerrar a entrevista, Melo reforçou que a principal preocupação dos prefeitos é evitar desorganização fiscal nos municípios. “Isso vai trazer desarranjos para onde a vida acontece — nos municípios, nos bairros, nas ruas”, declarou. Segundo ele, eventuais pressões sobre os cofres públicos podem afetar especialmente serviços essenciais voltados à população mais vulnerável.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.</stron

Publicidade
TAGS:
Congresso
Escala 6x1
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).