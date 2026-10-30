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Política

O ritmo de Lula para definir composição da Esplanada em novo mandato

Expectativa de aliados é que petista avance com a escalação dos novos auxiliares ao longo de novembro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 out 2026, 08h01
Homem idoso, com barba grisalha e chapéu de palha claro, fala ao microfone com expressão séria, apontando o dedo indicador direito para frente. Veste camisa branca de manga curta e está em ambiente externo com fundo azul escuro e verde borrado
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, discursa durante as comemorações de seu aniversário no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, em Brasília, em 27 de outubro de 2026. (PABLO PORCIÚNCULA/AFP)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já sinalizou que terá conversas com dirigentes partidários na próxima semana para tratar do desenho da composição da Esplanada dos Ministérios em seu quarto mandato. O petista refuta a tese de que é preciso montar a equipe o quanto antes para fazer um gesto ao mercado e para a sociedade.

Apesar de ainda não ter começado as conversas, aliados já estão em campo para dialogar com lideranças do Centrão. A ideia é que o mandatário comece as tratativas com o bloco na semana que vem. A expectativa é avançar com a escalação dos novos auxiliares ao longo de novembro.

Assim como já adiantou o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, Lula deseja uma base consistente no Legislativo justamente para fazer frente à composição majoritariamente conservadora tanto na Câmara quanto no Senado. Não quer saber de “adesão para inglês ver”. Diferente do terceiro mandato, não aceitará uma base com postura independente vez ou outra.

Dentro do Centrão, o perfil cotado para ocupar um ministério é daqueles que optaram pela dissidência em relação à orientação partidária e fecharam com Lula apesar de as legendas terem aderido à campanha de Flávio Bolsonaro após ele avançar à frente do petista para o segundo turno.

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