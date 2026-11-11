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Política

O risco para a Polícia Federal com a troca de delegados no caso Master

Editor diz que substituição de investigadores e revisão de relatórios podem alimentar a percepção de que preferências políticas interferem nas apurações

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 12h36
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A troca de delegados nas investigações sobre o Banco Master pode comprometer a credibilidade da Polícia Federal se for percebida como uma interferência política na condução do caso. Essa é a avaliação do editor de Política José Benedito da Silva, que vê na substituição dos investigadores e na decisão de refazer relatórios sinais de uma disputa interna na corporação (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Essa queda de braço na Polícia Federal é ruim para o país”, afirmou no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol nesta quarta-feira, 11. Para o editor, a reputação da PF se apoia na capacidade de investigar políticos de diferentes correntes, empresários e banqueiros sem distinção.

Por que a troca de delegados ocorreu após a eleição?

José Benedito descreveu a mudança como uma reacomodação na PF após a reeleição de Lula. Na sua leitura, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, ganhou força para fazer os ajustes que considerava necessários. Segundo o relato do editor, Rodrigues vinha dizendo nos bastidores que via viés na elaboração dos relatórios produzidos pelos delegados afastados.

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O jornalista afirmou que esses investigadores haviam colaborado com André Mendonça, relator dos casos mencionados no programa. Na avaliação de José Benedito, a troca pode abrir espaço para que delegados com posições mais próximas às do governo assumam funções estratégicas na investigação.

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O que deve mudar nos relatórios do caso Master?

Segundo José Benedito, a orientação para refazer os documentos é concentrar o texto nos elementos técnicos da investigação e evitar comentários que possam ser interpretados como um pré-julgamento sobre o papel de ministros do Supremo Tribunal Federal no caso.

O editor levantou a possibilidade de que o novo relatório seja menos contundente do que o anterior.

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Por que a disputa interna pode afetar a imagem da PF?

Para o editor, o risco vai além do conteúdo de um relatório. Se a escolha de quem investiga ou a forma de apresentar as conclusões passar a ser vista como resultado de preferências políticas, a PF pode perder parte da confiança que construiu ao apurar casos envolvendo diferentes grupos de poder. Na avaliaçãodele, o ideal é que “a Polícia Federal permanecesse acima de qualquer suspeita”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Banco Master
PF - Polícia Federal
Ponto de Vista
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