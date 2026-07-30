O revés para Flávio Bolsonaro no episódio com Milei

O episódio envolvendo o presidente da Argentina, Javier Milei, teve repercussão negativa nas redes sociais e interrompeu um impulso digital de Flávio Bolsonaro, segundo avaliação de Alek Maracajá, CEO da Ativaweb. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, Maracajá afirmou que o senador vinha atravessando uma fase de maior dinamismo nas plataformas digitais antes da convenção do PL. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Na convenção, o presidente da Argentina discursou e chamou o presidente Lula de “presidiário” e o ministro do STF Alexandre de Moraes de “lixo careca”.

Por que o episódio com Milei afetou Flávio Bolsonaro?

Maracajá afirmou que Flávio Bolsonaro vinha vivendo um cenário “bem dinâmico” e que havia ganhado “aquele fôlego” nas redes sociais e no dia a dia após o episódio envolvendo Michelle Bolsonaro.

Na avaliação do CEO da Ativaweb, a convenção do PL representou uma mudança nesse cenário. Para ele, faltou uma estratégia de marketing na escolha de um convidado que classificou como “extremamente polêmico”. Maracajá afirmou ainda que o discurso de Milei “foi agressivo para os brasileiros” e que a participação do argentino não produziu resultado positivo para Flávio.

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Qual foi o tamanho da repercussão nas redes?

Maracajá afirmou que a Ativaweb capturou mais de 188 mil mensagens relacionadas ao episódio. O dado, segundo ele, ajuda a dimensionar a repercussão da participação de Milei no debate político brasileiro.

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O CEO da Ativaweb também destacou o índice de rejeição ao posicionamento do presidente argentino. Segundo os números apresentados por ele no programa, mais de 80% dos brasileiros reprovaram a posição de Milei. “Então foi bem, bem, bem polêmico esse movimento do PL”, afirmou.

Além das declarações de Milei, Maracajá citou a circulação do vídeo de Jair Bolsonaro produzido com inteligência artificial. Segundo ele, esse conteúdo também vinha produzindo “um efeito bem negativo nas redes”.

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Ao analisar o desempenho dos principais nomes políticos ao longo da semana, Maracajá afirmou que Flávio Bolsonaro continuou crescendo nas redes, mas em ritmo inferior ao de outros políticos observados pela Ativaweb. “Ele cresce, mas foi mais ponderado”, disse.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.