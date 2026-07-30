Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Política

O revés para Flávio Bolsonaro no episódio com Milei

Segundo levantamento da Ativaweb, mais de 188 mil posts foram feitos sobre o caso

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 21h55
Continua após publicidade
O revés para Flávio Bolsonaro no episódio com Milei Priorizar nos meus resultados Google

O episódio envolvendo o presidente da Argentina, Javier Milei, teve repercussão negativa nas redes sociais e interrompeu um impulso digital de Flávio Bolsonaro, segundo avaliação de Alek Maracajá, CEO da Ativaweb. Em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, Maracajá afirmou que o senador vinha atravessando uma fase de maior dinamismo nas plataformas digitais antes da convenção do PL. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Na convenção, o presidente da Argentina discursou e chamou o presidente Lula de “presidiário” e o ministro do STF Alexandre de Moraes de “lixo careca”.

Por que o episódio com Milei afetou Flávio Bolsonaro?

Maracajá afirmou que Flávio Bolsonaro vinha vivendo um cenário “bem dinâmico” e que havia ganhado “aquele fôlego” nas redes sociais e no dia a dia após o episódio envolvendo Michelle Bolsonaro.

Na avaliação do CEO da Ativaweb, a convenção do PL representou uma mudança nesse cenário. Para ele, faltou uma estratégia de marketing na escolha de um convidado que classificou como “extremamente polêmico”. Maracajá afirmou ainda que o discurso de Milei “foi agressivo para os brasileiros” e que a participação do argentino não produziu resultado positivo para Flávio.

Siga
Continua após a publicidade

As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Qual foi o tamanho da repercussão nas redes?

Maracajá afirmou que a Ativaweb capturou mais de 188 mil mensagens relacionadas ao episódio. O dado, segundo ele, ajuda a dimensionar a repercussão da participação de Milei no debate político brasileiro.

Continua após a publicidade

O CEO da Ativaweb também destacou o índice de rejeição ao posicionamento do presidente argentino. Segundo os números apresentados por ele no programa, mais de 80% dos brasileiros reprovaram a posição de Milei. “Então foi bem, bem, bem polêmico esse movimento do PL”, afirmou.

Além das declarações de Milei, Maracajá citou a circulação do vídeo de Jair Bolsonaro produzido com inteligência artificial. Segundo ele, esse conteúdo também vinha produzindo “um efeito bem negativo nas redes”.

Continua após a publicidade

Ao analisar o desempenho dos principais nomes políticos ao longo da semana, Maracajá afirmou que Flávio Bolsonaro continuou crescendo nas redes, mas em ritmo inferior ao de outros políticos observados pela Ativaweb. “Ele cresce, mas foi mais ponderado”, disse.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Flávio Bolsonaro
Javier Milei
VEJA em Foco
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).