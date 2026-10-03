O resultado da última pesquisa Datafolha entre Lula x Bolsonaro antes do primeiro turno de 2022

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A última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno de 2022 apontou Lula com 50% e Bolsonaro com 36% dos votos válidos. O artigo compara esses números com o resultado oficial das urnas, onde a diferença entre os candidatos foi significativamente menor. Entenda como as previsões se alinharam ou divergiram da realidade e o que esperar da pesquisa final para 2026.

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A última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2022 mostrava Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% dos votos válidos e Jair Bolsonaro (PL), então presidente e candidato à reeleição, com 36%. O levantamento foi divulgado em 1º de outubro, um sábado, na véspera da votação, e repetiu exatamente a distância registrada pelo instituto dois dias antes.

Simone Tebet (MDB) aparecia com 6% dos votos válidos e Ciro Gomes (PDT), com 5%, em situação de empate técnico. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo) tinham 1% cada. A margem de erro era de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Quatro anos depois, o Datafolha repetirá a estratégia de divulgar uma rodada nacional na véspera do primeiro turno. A última pesquisa presidencial de 2026 está prevista para este sábado, 3 de outubro, um dia antes da votação. O levantamento prevê 4.006 entrevistas realizadas no próprio sábado e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01708/2026.

O que aconteceu nas urnas em 2022?

Na votação realizada no dia seguinte, Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro alcançou 43,20%. A diferença entre os dois ficou em 5,23 pontos percentuais, bem abaixo dos 14 pontos registrados pelo Datafolha na véspera. Nenhum candidato ultrapassou a metade dos votos válidos, e a disputa seguiu para o segundo turno.

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O resultado de Lula ficou 1,57 ponto percentual abaixo dos 50% registrados pela pesquisa. Bolsonaro, por sua vez, terminou a votação 7,2 pontos acima dos 36% apontados pelo levantamento.

A diferença entre os dois, portanto, foi o principal contraste entre a fotografia do Datafolha e o resultado das urnas: a pesquisa mostrava uma vantagem de 14 pontos para Lula, enquanto a apuração produziu uma distância inferior à metade desse tamanho.

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O que havia mudado nos últimos dias da campanha?

A penúltima pesquisa Datafolha, divulgada em 29 de setembro, já mostrava Lula com 50% dos votos válidos e Bolsonaro com 36%. Dois dias depois, o placar permaneceu exatamente igual.

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Lula aparecia na última rodada com 48%, Bolsonaro com 34%, Tebet com 6% e Ciro com 5%. O levantamento também apontava que 87% dos eleitores diziam estar certos da escolha para presidente.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que a última pesquisa Datafolha de 2026 vai medir?

A pesquisa chegará dois dias depois de uma rodada que mostrou Lula com 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro (PL) com 40%. Augusto Cury (Avante) aparecia com 4%, Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), com 3% cada. Nos votos totais, Lula tinha 42% e Flávio, 38%, diferença no limite da margem de erro de dois pontos percentuais.

No eventual segundo turno, a mesma pesquisa apontou 48% para Lula e 45% para Flávio Bolsonaro, configuração de empate técnico pela margem de erro.

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Quanto do eleitorado ainda pode mudar de voto?

Na rodada divulgada na quinta-feira, 1º de outubro, 17% dos entrevistados disseram que ainda poderiam trocar de candidato até a eleição, enquanto 82% afirmaram estar convictos de sua escolha. Outros 13% permaneciam indecisos na pergunta espontânea.

Como foram feitas as pesquisas?

Na rodada divulgada em 1º de outubro de 2022, o Datafolha entrevistou 12.800 eleitores em todo o país. A margem de erro era de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A última pesquisa de 2026, prevista para este sábado, terá 4.006 entrevistas presenciais e nível de confiança de 95%.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.