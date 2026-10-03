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Política

O resultado da última pesquisa Datafolha entre Lula x Bolsonaro antes do primeiro turno de 2022

Nova rodada do instituto será divulgada neste sábado, 3, na véspera do primeiro turno de 2026

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 15h00
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
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O resultado da última pesquisa Datafolha entre Lula x Bolsonaro antes do primeiro turno de 2022 Priorize VEJA no Google

A última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2022 mostrava Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% dos votos válidos e Jair Bolsonaro (PL), então presidente e candidato à reeleição, com 36%. O levantamento foi divulgado em 1º de outubro, um sábado, na véspera da votação, e repetiu exatamente a distância registrada pelo instituto dois dias antes.

Simone Tebet (MDB) aparecia com 6% dos votos válidos e Ciro Gomes (PDT), com 5%, em situação de empate técnico. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo) tinham 1% cada. A margem de erro era de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Quatro anos depois, o Datafolha repetirá a estratégia de divulgar uma rodada nacional na véspera do primeiro turno. A última pesquisa presidencial de 2026 está prevista para este sábado, 3 de outubro, um dia antes da votação. O levantamento prevê 4.006 entrevistas realizadas no próprio sábado e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01708/2026.

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O que aconteceu nas urnas em 2022?

Na votação realizada no dia seguinte, Lula terminou o primeiro turno com 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro alcançou 43,20%. A diferença entre os dois ficou em 5,23 pontos percentuais, bem abaixo dos 14 pontos registrados pelo Datafolha na véspera. Nenhum candidato ultrapassou a metade dos votos válidos, e a disputa seguiu para o segundo turno.

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O resultado de Lula ficou 1,57 ponto percentual abaixo dos 50% registrados pela pesquisa. Bolsonaro, por sua vez, terminou a votação 7,2 pontos acima dos 36% apontados pelo levantamento.

A diferença entre os dois, portanto, foi o principal contraste entre a fotografia do Datafolha e o resultado das urnas: a pesquisa mostrava uma vantagem de 14 pontos para Lula, enquanto a apuração produziu uma distância inferior à metade desse tamanho.

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O que havia mudado nos últimos dias da campanha?

A penúltima pesquisa Datafolha, divulgada em 29 de setembro, já mostrava Lula com 50% dos votos válidos e Bolsonaro com 36%. Dois dias depois, o placar permaneceu exatamente igual.

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Lula aparecia na última rodada com 48%, Bolsonaro com 34%, Tebet com 6% e Ciro com 5%. O levantamento também apontava que 87% dos eleitores diziam estar certos da escolha para presidente.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que a última pesquisa Datafolha de 2026 vai medir?

A pesquisa chegará dois dias depois de uma rodada que mostrou Lula com 45% dos votos válidos e Flávio Bolsonaro (PL) com 40%. Augusto Cury (Avante) aparecia com 4%, Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão), com 3% cada. Nos votos totais, Lula tinha 42% e Flávio, 38%, diferença no limite da margem de erro de dois pontos percentuais.

No eventual segundo turno, a mesma pesquisa apontou 48% para Lula e 45% para Flávio Bolsonaro, configuração de empate técnico pela margem de erro.

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Quanto do eleitorado ainda pode mudar de voto?

Na rodada divulgada na quinta-feira, 1º de outubro, 17% dos entrevistados disseram que ainda poderiam trocar de candidato até a eleição, enquanto 82% afirmaram estar convictos de sua escolha. Outros 13% permaneciam indecisos na pergunta espontânea.

Como foram feitas as pesquisas?

Na rodada divulgada em 1º de outubro de 2022, o Datafolha entrevistou 12.800 eleitores em todo o país. A margem de erro era de dois pontos percentuais para mais ou para menos. 

A última pesquisa de 2026, prevista para este sábado, terá 4.006 entrevistas presenciais e nível de confiança de 95%.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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