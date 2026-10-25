O resultado da apuração da disputa Lula x Bolsonaro no segundo turno de 2022
Petista venceu a disputa presidencial mais apertada desde a redemocratização
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, com 60.345.999 votos, o equivalente a 50,90% dos válidos, contra 58.206.354 votos (49,10%) do então presidente, que tentava a reeleição. A diferença entre os dois candidatos foi de 2.139.645 votos, ou 1,8 ponto percentual, no resultado mais apertado de uma disputa presidencial desde a redemocratização.
Quatro anos depois, neste domingo, 25 de outubro, os brasileiros voltam às urnas para decidir o próximo presidente da República. A votação ocorre quatro anos após uma eleição marcada pela pequena distância entre os dois candidatos e pelo retorno de Lula ao Palácio do Planalto.
Na disputa de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerou matematicamente definida a vitória do petista às 19h56, no horário de Brasília, quando 98,91% das urnas já haviam sido apuradas. A confirmação ocorreu duas horas e 56 minutos depois do encerramento da votação, às 17h. A totalização de 100% das seções eleitorais ocorreu à 0h18 de segunda-feira, 31 de outubro, quando o Amazonas encerrou a contagem.
A votação garantiu a Lula um terceiro mandato presidencial, depois de ter governado o Brasil entre 2003 e 2010. Bolsonaro, por sua vez, tornou-se o primeiro presidente da República a perder uma tentativa de reeleição desde a introdução da possibilidade de dois mandatos consecutivos, em 1997.
Quantos brasileiros votaram no segundo turno de 2022?
O segundo turno de 2022 registrou o comparecimento de 124.252.796 eleitores, o equivalente a 79,41% do eleitorado apto a votar.
Na ocasião, o Brasil tinha 156.454.011 eleitores habilitados. A abstenção foi de 20,59%, com 32.200.558 pessoas que deixaram de comparecer às urnas.
Do total de votos computados, 118.552.353 foram considerados válidos. Outros 3.930.765 eleitores anularam o voto, enquanto 1.769.678 votaram em branco.
Quando o vencedor da eleição de 2026 será conhecido?
Assim como aconteceu em 2022, a definição do vencedor do segundo turno de 2026 não depende necessariamente da apuração de todas as urnas.
A Justiça Eleitoral pode considerar a disputa matematicamente encerrada quando a diferença de votos entre os candidatos for maior do que a quantidade de votos ainda não contabilizados.