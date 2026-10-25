O resultado da apuração da disputa Lula x Bolsonaro no segundo turno de 2022

Ler Resumo





Lula venceu Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022 com a disputa mais apertada desde a redemocratização. O petista garantiu seu terceiro mandato com 50,90% dos votos, enquanto Bolsonaro se tornou o primeiro presidente a perder a reeleição. A matéria detalha os números e o cenário.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, com 60.345.999 votos, o equivalente a 50,90% dos válidos, contra 58.206.354 votos (49,10%) do então presidente, que tentava a reeleição. A diferença entre os dois candidatos foi de 2.139.645 votos, ou 1,8 ponto percentual, no resultado mais apertado de uma disputa presidencial desde a redemocratização.

Quatro anos depois, neste domingo, 25 de outubro, os brasileiros voltam às urnas para decidir o próximo presidente da República. A votação ocorre quatro anos após uma eleição marcada pela pequena distância entre os dois candidatos e pelo retorno de Lula ao Palácio do Planalto.

Na disputa de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerou matematicamente definida a vitória do petista às 19h56, no horário de Brasília, quando 98,91% das urnas já haviam sido apuradas. A confirmação ocorreu duas horas e 56 minutos depois do encerramento da votação, às 17h. A totalização de 100% das seções eleitorais ocorreu à 0h18 de segunda-feira, 31 de outubro, quando o Amazonas encerrou a contagem.

Continua após a publicidade

A votação garantiu a Lula um terceiro mandato presidencial, depois de ter governado o Brasil entre 2003 e 2010. Bolsonaro, por sua vez, tornou-se o primeiro presidente da República a perder uma tentativa de reeleição desde a introdução da possibilidade de dois mandatos consecutivos, em 1997.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quantos brasileiros votaram no segundo turno de 2022?

O segundo turno de 2022 registrou o comparecimento de 124.252.796 eleitores, o equivalente a 79,41% do eleitorado apto a votar.

Continua após a publicidade

Na ocasião, o Brasil tinha 156.454.011 eleitores habilitados. A abstenção foi de 20,59%, com 32.200.558 pessoas que deixaram de comparecer às urnas.

Continua após a publicidade

Do total de votos computados, 118.552.353 foram considerados válidos. Outros 3.930.765 eleitores anularam o voto, enquanto 1.769.678 votaram em branco.

Continua após a publicidade

Quando o vencedor da eleição de 2026 será conhecido?

Assim como aconteceu em 2022, a definição do vencedor do segundo turno de 2026 não depende necessariamente da apuração de todas as urnas.

A Justiça Eleitoral pode considerar a disputa matematicamente encerrada quando a diferença de votos entre os candidatos for maior do que a quantidade de votos ainda não contabilizados.