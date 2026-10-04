O resultado da apuração da disputa Lula x Bolsonaro no primeiro turno de 2022

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 49,19% 956.858 VOTOS
PT - 13 Lula 42,18% 820.606 VOTOS
Presidente
1,68%
PL - 22 Douglas Ruas 62,61% 1.631 VOTOS
PSD - 55 Eduardo Paes 24,99% 651 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
0,04%
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 69,01% 5.435 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 30,66% 2.415 VOTOS
GOVERNADOR - SP
0,04%
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 41,72% 49.413 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 29,72% 35.206 VOTOS
GOVERNADOR - MG
0,93%
PP - 11 Eduardo Riedel 65,15% 8.124 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 26,01% 3.243 VOTOS
GOVERNADOR - MS
1,04%
PP - 11 Mailza Assis 53,09% 10.306 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 30,84% 5.986 VOTOS
GOVERNADOR - AC
5,11%
MDB - 15 Renan Filho 62,06% 265 VOTOS
PSDB - 45 Jhc 37,70% 161 VOTOS
GOVERNADOR - AL
0,03%
PSD - 55 Dr. Furlan 55,59% 2.668 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 44,36% 2.129 VOTOS
GOVERNADOR - AP
1,67%
PSD - 55 Omar Aziz 38,34% 26.353 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 27,77% 19.088 VOTOS
GOVERNADOR - AM
3,75%
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 54,51% 2.798 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 44,28% 2.273 VOTOS
GOVERNADOR - BA
0,06%
PSDB - 45 Ciro Gomes 49,99% 1.762 VOTOS
PT - 13 Elmano De Freitas 49,22% 1.735 VOTOS
GOVERNADOR - CE
0,08%
PP - 11 Celina Leão 49,98% 86.636 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 34,76% 60.245 VOTOS
GOVERNADOR - DF
11,12%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 44,16% 3.337 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 43,93% 3.319 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,41%
MDB - 15 Daniel Vilela 66,86% 2.038 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 19,52% 595 VOTOS
GOVERNADOR - GO
0,09%
PSD - 55 Eduardo Braide 49,07% 14.701 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 40,59% 12.160 VOTOS
GOVERNADOR - MA
1,05%
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 56,98% 23.508 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 22,07% 9.103 VOTOS
GOVERNADOR - MT
2,70%
PODE - 20 Dr. Daniel 50,91% 97.928 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 44,64% 85.874 VOTOS
GOVERNADOR - PA
4,39%
PP - 11 Lucas Ribeiro 69,00% 59.373 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 21,22% 18.255 VOTOS
GOVERNADOR - PB
4,14%
PL - 22 Sergio Moro 49,78% 218.732 VOTOS
PDT - 12 Requião Filho 25,05% 110.080 VOTOS
GOVERNADOR - PR
6,84%
PSD - 55 Raquel Lyra 51,89% 4.387 VOTOS
PSB - 40 João Campos 46,23% 3.908 VOTOS
GOVERNADOR - PE
0,20%
PT - 13 Rafael Fonteles 75,35% 3.577 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 23,74% 1.127 VOTOS
GOVERNADOR - PI
0,26%
UNIÃO - 44 Allyson 38,91% 5.253 VOTOS
PT - 13 Cadu De Lula 36,58% 4.938 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,81%
PL - 22 Zucco 64,57% 27.991 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 25,49% 11.050 VOTOS
GOVERNADOR - RS
0,72%
PL - 22 Marcos Rogério 48,11% 24.971 VOTOS
UNIÃO - 44 Hildon Chaves 30,89% 16.032 VOTOS
GOVERNADOR - RO
5,28%
PL - 22 Arthur Henrique 53,22% 2.159 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 45,77% 1.857 VOTOS
GOVERNADOR - RR
1,71%
PL - 22 Jorginho Mello 56,23% 24.322 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 26,00% 11.247 VOTOS
GOVERNADOR - SC
1,09%
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Dr. Helton 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SE
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,97% 29.082 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,10% 27.264 VOTOS
GOVERNADOR - TO
7,64%
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Política

O resultado da apuração da disputa Lula x Bolsonaro no primeiro turno de 2022

Diferença de 6,18 milhões de votos levou a disputa presidencial ao segundo turno

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 17h07
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O presidente Lula (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Valter Campanato/Agência Brasil)
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O resultado da apuração da disputa Lula x Bolsonaro no primeiro turno de 2022 Priorize VEJA no Google

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o primeiro turno da eleição presidencial de 2022 à frente de Jair Bolsonaro (PL), então presidente e candidato à reeleição. Com 100% das seções totalizadas, o petista recebeu 57.259.504 votos, o equivalente a 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro somou 51.072.345 votos, ou 43,20%.

A diferença entre os dois candidatos foi de 6.187.159 votos, ou 5,23 pontos percentuais. Como nenhum dos concorrentes alcançou mais da metade dos votos válidos, a eleição foi definida em segundo turno, realizado em 30 de outubro daquele ano.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quando o segundo turno foi confirmado?

A necessidade de uma nova votação já estava matematicamente definida na noite de 2 de outubro, dia do primeiro turno. Às 21h36, com 97,51% das seções totalizadas, Lula aparecia com 47,91% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro tinha 43,65%. Naquele momento, o resultado já garantia o confronto entre os dois candidatos no segundo turno.

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A totalização completa, no entanto, só terminou às 10h27 de 4 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram processadas 472.075 seções eleitorais. A última foi em Coari, no Amazonas.

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Quantos eleitores participaram da votação?

Dos 156.454.011 eleitores aptos a votar no primeiro turno de 2022, 123.682.372 compareceram às urnas, participação de 79,05%. Foram contabilizados 118.229.719 votos válidos. A abstenção chegou a 20,95%, enquanto os votos nulos representaram 2,82% e os brancos, 1,59%.

O resultado encerrou o primeiro turno com Lula numericamente à frente de Bolsonaro, mas sem os votos necessários para decidir a Presidência naquela etapa. A disputa entre os dois seguiu, assim, para a votação de 30 de outubro.

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Eleições 2022
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