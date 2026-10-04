O resultado da apuração da disputa Lula x Bolsonaro no primeiro turno de 2022

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Lula venceu o primeiro turno das eleições presidenciais de 2022 com 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro. A diferença de mais de 6 milhões de votos levou a disputa para o segundo turno em 30 de outubro. Entenda os números detalhados, a confirmação do segundo turno e a participação eleitoral.

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminou o primeiro turno da eleição presidencial de 2022 à frente de Jair Bolsonaro (PL), então presidente e candidato à reeleição. Com 100% das seções totalizadas, o petista recebeu 57.259.504 votos, o equivalente a 48,43% dos votos válidos. Bolsonaro somou 51.072.345 votos, ou 43,20%.

A diferença entre os dois candidatos foi de 6.187.159 votos, ou 5,23 pontos percentuais. Como nenhum dos concorrentes alcançou mais da metade dos votos válidos, a eleição foi definida em segundo turno, realizado em 30 de outubro daquele ano.

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Quando o segundo turno foi confirmado?

A necessidade de uma nova votação já estava matematicamente definida na noite de 2 de outubro, dia do primeiro turno. Às 21h36, com 97,51% das seções totalizadas, Lula aparecia com 47,91% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro tinha 43,65%. Naquele momento, o resultado já garantia o confronto entre os dois candidatos no segundo turno.

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A totalização completa, no entanto, só terminou às 10h27 de 4 de outubro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram processadas 472.075 seções eleitorais. A última foi em Coari, no Amazonas.

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Quantos eleitores participaram da votação?

Dos 156.454.011 eleitores aptos a votar no primeiro turno de 2022, 123.682.372 compareceram às urnas, participação de 79,05%. Foram contabilizados 118.229.719 votos válidos. A abstenção chegou a 20,95%, enquanto os votos nulos representaram 2,82% e os brancos, 1,59%.

O resultado encerrou o primeiro turno com Lula numericamente à frente de Bolsonaro, mas sem os votos necessários para decidir a Presidência naquela etapa. A disputa entre os dois seguiu, assim, para a votação de 30 de outubro.