O respiro que Lula deve ter por bom momento na relação com Alcolumbre

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acreditam que o bom momento de relação entre ele e o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, deve jogar eventual CPMI para investigar a atuação de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do petista, só para depois da eleição.

Com apoio da oposição, o senador Carlos Viana articulou para que a CPMI saísse do papel após desdobramentos de investigações da PF e revelações jornalísticas sobre suposto tráfico de influência de Lulinha.

A expectativa é que os opositores de Lula se mobilizem, durante a semana de esforço concentrado, para pressionar o chefe do Congresso a dar andamento à CPMI ainda em setembro.

Como Lula e Alcolumbre se reconciliaram há poucas semanas e estão em lua de mel, fontes do Palácio do Planalto e interlocutores do amapaense não acreditam que a ofensiva surtirá efeito.