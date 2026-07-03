O Republicanos está dividido, diz ex-ministro de Lula sobre eleição presidencial

O líder da maioria na Câmara, deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), admitiu, em entrevista ao programa VEJA em Foco, que o Republicanos, legenda do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chega ao início da discussão sobre a sucessão presidencial dividido entre diferentes projetos para 2026. Segundo ele, a definição da posição da legenda ainda será construída internamente.

“O partido vai iniciar uma discussão agora no mês de julho. O partido está dividido. Tem uma banda que defende o presidente Lula, tem outra banda que defende a candidatura do Flávio. Tem outra banda que defende que o partido fique neutro, ou seja, que cada estado vote em quem entender para presidente da República”, afirmou.

Apesar de reconhecer o racha interno, Costa Filho deixou claro qual será sua posição. “Aqui em Pernambuco nós estaremos ao lado, como sempre estivemos, nessa caminhada do presidente Lula”, disse o parlamentar, que deixou recentemente o Ministério de Portos e Aeroportos para assumir a liderança da maioria na Câmara.

O deputado também afirmou que, na sua avaliação, o senador Flávio Bolsonaro não reúne as condições para disputar o Palácio do Planalto. “Está muito claro para mim que o senador Flávio Bolsonaro não está preparado para ser presidente da República e cuidar de mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras”, declarou.

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Segundo Costa Filho, a prioridade, neste momento, é manter o diálogo entre governo e Congresso, enquanto o Republicanos amadurece sua definição para a disputa presidencial do próximo ano.