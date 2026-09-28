O reforço de Soninha a Tebet após a desistência de Salles em São Paulo

A candidata ao Senado por São Paulo Simone Tebet (PSB) ganhou um reforço estratégico na reta final da disputa. Nesta segunda-feira, 28, a também postulante a uma das duas vagas na Casa Alta Soninha Francine (Cidadania) incentivou seus eleitores a destinarem o segundo voto à pessebista.

O movimento ocorreu poucas horas após o ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (Novo) anunciar a retirada de sua candidatura para apoiar André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) — nomes endossados pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Diferentemente de Salles, Soninha não desistiu do pleito. O gesto em prol de Tebet é tratado pelas campanhas como um alinhamento programático de centro. “Eu e Simone temos diferenças? Sim, mas as convergências são maiores. Essa parceria vem de 2022. Eu apoiei Simone como candidata à Presidência da República naquele ano e reforço o segundo voto em Simone para o Senado”, declarou a candidata do Cidadania.

Para Simone Tebet, a aliança demonstra a união do campo moderado, o que difere do momento vivido pelos adversários.

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“Fica o meu agradecimento à Soninha neste momento em que o país mais precisa, mostrando a força, a coragem e o empenho das poucas mulheres que fazem política no Brasil, como eu, Marina Silva e Soninha. Enquanto outros cedem ao Centrão, nós nos unimos por uma causa, pelas pessoas de São Paulo e do Brasil”, afirmou a ex-ministra do Planejamento.