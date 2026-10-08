O reflexo das primeiras pesquisas no ritmo das campanhas no segundo turno

As primeiras pesquisas de intenção de voto sobre o segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro serão divulgadas nesta quinta-feira e devem ditar o ritmo das campanhas nas próximas semanas.

Por um lado, o time de Flávio tem a expectativa de que o presidenciável do PL amplie a vantagem em relação ao petista como reflexo do embarque que partidos fizeram à candidatura do filho de Jair Bolsonaro.

União Brasil, PP, Republicanos, Novo e Podemos já formalizaram apoio às pretensões eleitorais de Flávio, que avançou para o segundo turno à frente de Lula.

Na outra ponta, a equipe do mandatário espera que a ofensiva de seus aliados nas redes já tenha gerado repercussão que impeça uma diferença maior entre o candidato do PL ao Palácio do Planalto e o petista.

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A revelação dos dados nas próximas horas fará com que ambas as campanhas se organizem para tentar garantir a vitória nas urnas em 25 de outubro.