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Política

O reflexo das primeiras pesquisas no ritmo das campanhas no segundo turno

Time de Flávio espera que presidenciável do PL amplie vantagem em relação a Lula como reflexo do embarque que siglas fizeram à candidatura do filho de Bolsonaro

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 13h01 | Atualizado em 8 out 2026, 13h13
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) (Maira Erlich/Bloomberg via Getty Images e Mauro Pimentel / AFP/VEJA)
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As primeiras pesquisas de intenção de voto sobre o segundo turno entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro serão divulgadas nesta quinta-feira e devem ditar o ritmo das campanhas nas próximas semanas.

Por um lado, o time de Flávio tem a expectativa de que o presidenciável do PL amplie a vantagem em relação ao petista como reflexo do embarque que partidos fizeram à candidatura do filho de Jair Bolsonaro.

União Brasil, PP, Republicanos, Novo e Podemos já formalizaram apoio às pretensões eleitorais de Flávio, que avançou para o segundo turno à frente de Lula.

Na outra ponta, a equipe do mandatário espera que a ofensiva de seus aliados nas redes já tenha gerado repercussão que impeça uma diferença maior entre o candidato do PL ao Palácio do Planalto e o petista.

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A revelação dos dados nas próximas horas fará com que ambas as campanhas se organizem para tentar garantir a vitória nas urnas em 25 de outubro.

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