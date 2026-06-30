O recado implícito de Michelle na carta em que deixou o comando do PL Mulher

Depois de reunião com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, na tarde desta terça, 30, Michelle Bolsonaro disse que não vai mais ficar à frente do PL Mulher e se dedicará “integralmente” aos cuidados do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e da filha menor de idade.

A expectativa era que Michelle fosse candidata ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições deste ano, mas o destaque ao “integralmente”, colocado entre travessões em nota divulgada pela ex-primeira-dama, deixa implícito que isso está descartado no momento.

A decisão acontece em meio a uma disputa aberta entre ela e os enteados Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Na semana passada, Michelle postou um vídeo nas redes sociais escancarando as divergências dentro da família: ela acusou o presidenciável Flávio de tê-la maltratado e humilhado no impasse sobre o apoio do PL no Ceará.

No comunicado, ela cita a vereadora Priscila Costa, vereadora de Fortaleza que ela queria emplacar como candidata ao Senado peço Ceará, mas cuja pretensão foi barrada pela articulação que construiu a aliança do PL com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

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Apesar de Flávio e Valdemar terem contemporizado e classificado publicamente o episódio como uma discordância normal de família, o dirigente do PL antecipou a volta de uma viagem ao exterior para mediar a briga.

Leia a íntegra da nota divulgada por Michelle:

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Na condição de Presidente do Partido Liberal Mulher, venho por meio desta informar que, após muito refletir com o meu marido sobre o momento em que estamos vivendo em nossa família, reuni-me com o Presidente do Partido Liberal na tarde de hoje e lhe comuniquei a minha decisão de deixar a Presidência do PL Mulher para me dedicar – integralmente – aos cuidados para com o meu marido e minha filha.

Durante o período em que estive à frente do PL Mulher, construímos – juntamente com as nossas presidentes – um grande exército de mulheres de bem que já começaram a transformar o Brasil e a corrigir os rumos da nossa Nação. Conhecendo a força e a capacidade das mulheres brasileiras, tenho certeza de que o nosso movimento crescerá ainda mais e teremos um futuro próspero para os nossos filhos e netos.

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Quero agradecer, na pessoa da minha vice-presidente, Priscila Costa – a todas as minhas presidentes estaduais e municipais que, com tanto carinho, empenho e dedicação tornaram possível a expansão de nosso movimento que está edificando o nosso país. Sem vocês, nada disso seria possível.

As sementes foram lançadas e, em breve, vocês colherão os frutos desse trabalho tão lindo que vocês realizaram em favor das famílias de nossa grande Nação.

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Peço a Deus que esteja sempre com vocês, inspirando e conduzindo esse trabalho e que as mulheres ocupem, cada vez mais, os lugares que lhes pertencem nas esferas de decisão e de poder. Vocês estarão sempre nas minhas orações como forma de gratidão e de amor por cada uma de vocês.

Agradeço também o Presidente Valdemar pela autonomia que me concedeu e por ter confiado a mim tão nobre desafio.

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À minha amada equipe da Nacional, mulheres e homens gigantes que comigo enfrentaram todos os desafios que surgiram à nossa frente, agradeço do fundo do meu coração. Somente Deus pode recompensá-los por todo bem que fizeram a mim e ao nosso Brasil. Eu amo a vida de cada um de vocês.

Que Deus os abençoe. Que Ele abençoe as nossas famílias. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil.