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Política

O recado dos filiados ao MDB durante convenção que definiu neutralidade na corrida presidencial

Dos 380 votantes, 29 votaram contra a posição neutra, porque queriam que a legenda tivesse candidato próprio na disputa pelo comando do Palácio do Planalto

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 jul 2026, 11h30 | Atualizado em 28 jul 2026, 11h46
PLANOS - Baleia Rossi: MDB duela com Lula em SP, mas almeja ser vice em 2026
O presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi (Marina Ramos/Câmara dos Deputados)
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Apesar de a grande maioria ter votado a favor da neutralidade na corrida presidencial, filiados deixaram um recado bem claro para a cúpula do MDB durante a convenção partidária.

Dos 380 votantes, 29 votaram contra a posição neutra, porque queriam que a legenda tivesse candidato próprio na disputa pelo comando do Palácio do Planalto.

Quatro anos atrás, a ex-ministra Simone Tebet, agora no PSB e postulante ao Senado por São Paulo, foi a candidata da sigla.

Até mesmo lideranças emedebistas que votaram a favor da neutralidade disseram que é importante começar a pensar nisso para 2030.

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Presidente do partido, o deputado federal Baleia Rossi acenou positivamente para essa possibilidade.

Participantes do encontro destacaram ainda que ninguém fez uma defesa enfática de nenhum presidenciável, o que reforçou a percepção de que os membros do partido não queriam pular no barco de nenhum postulante.

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