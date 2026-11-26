O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, publicou nesta quinta-feira, 26, uma mensagem dirigida a Luiz Carlos Trabuco, que aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o comando da pasta em janeiro de 2027. Em publicação na rede social X, Durigan desejou sucesso ao futuro ministro e afirmou que ele poderá contar com sua colaboração e a de sua equipe durante a transição. A mensagem também trouxe referências à gestão de Fernando Haddad, antecessor de Durigan no cargo.

“Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco. Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada”, escreveu o ministro.

A manifestação foi feita poucas horas depois da confirmação, pelo Palácio do Planalto, de que Trabuco aceitou o convite de Lula para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente. A decisão foi comunicada após uma reunião entre os dois no Palácio da Alvorada, na quarta-feira, 26.

Continua após a publicidade

Os desafios do governo Lula 4

Quem é o futuro ministro?

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco já havia sido cotado para assumir a Fazenda em 2014, durante a transição para o segundo mandato de Dilma Rousseff. Na ocasião, recusou o convite e indicou Joaquim Levy, então executivo do banco, para ocupar o posto.

Continua após a publicidade

A interlocução entre Trabuco e Lula também antecede a atual escolha. O banqueiro participou de reuniões com o presidente e empresários para tratar de temas econômicos em diferentes ocasiões. Em 2023, esteve no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conhecido como “conselhão”, criado por Lula para reunir representantes do setor privado e de outros segmentos da sociedade.

A mensagem de Durigan marca a manifestação pública do atual titular da Fazenda sobre a mudança no comando da pasta. Além de desejar sucesso ao sucessor, ele ofereceu apoio pessoal e institucional para a transição.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.