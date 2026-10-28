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Política

O recado de Tarcísio de Freitas após a derrota de Flávio Bolsonaro para Lula no segundo turno

Ao defender um “projeto de país”, governador se dirige ao eleitorado nacional e sinaliza espaço na disputa pela liderança da direita

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 12h44 | Atualizado em 28 out 2026, 12h45
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O recado de Tarcísio de Freitas após a derrota de Flávio Bolsonaro para Lula no segundo turno Priorize VEJA no Google

O pronunciamento de Tarcísio de Freitas após a derrota de Flávio Bolsonaro traz sinais de uma possível candidatura presidencial em 2030, na avaliação do editor de Política José Benedito da Silva. O jornalista identifica uma mensagem dirigida ao eleitorado nacional e à direita que busca se reorganizar após a vitória de Lula (este texto é um resumo do vídeo acima).

“É um discurso nacional”, afirmou José Benedito no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, nesta quarta-feira, 28. Para o editor, a defesa de um “projeto de país” e o reconhecimento do encerramento da eleição dão ao pronunciamento um alcance que ultrapassa São Paulo.

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Qual é o recado de Tarcísio aos eleitores da direita?

No vídeo reproduzido pelo programa, Tarcísio agradeceu a Flávio e aos brasileiros que apoiaram a candidatura. Ao mesmo tempo, afirmou que o fim da disputa não encerra as demandas desse eleitorado. “A eleição passou, mas não passou o desejo de ministérios com gente técnica e séria, de um governo que corte gastos e tire o peso dos impostos das costas do cidadão”, declarou.

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Tarcísio também defendeu o incentivo ao empreendedorismo, o combate ao crime e o corte de privilégios antes da imposição de sacrifícios à população. “Esse desejo tem nome, chama-se projeto de país”, disse. Para José Benedito, a apresentação dessas prioridades reforça o caráter nacional da mensagem.

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Tarcísio seria mais competitivo que Flávio?

Questionado por Laísa sobre uma eventual candidatura de Tarcísio em 2026, José Benedito não afirmou que ele teria vencido, mas avaliou que teria sido mais competitivo que Flávio. O editor citou sua experiência política, a capacidade de construir alianças e a aprovação da gestão em São Paulo.

Como exemplo, destacou a formação de uma frente com partidos do Centrão, MDB e PSDB, além da reeleição no primeiro turno. Na avaliação do jornalista, a continuidade da gestão paulista dará a Tarcísio condições de ampliar sua articulação para 2030. “O nome de Tarcísio como candidato a presidente vai circular pelo país nos próximos quatro anos”, afirmou.

A direita pode buscar uma liderança fora da família Bolsonaro?

José Benedito avaliou que a discussão sobre alternativas à família Bolsonaro voltará a ganhar força. Embora Flávio tenha ampliado seu peso político com a votação recebida, o editor considera que sua saída para os Estados Unidos e as investigações que o envolvem podem dificultar a preservação dessa liderança.

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O jornalista também observou que Tarcísio não usou o sobrenome Bolsonaro no pronunciamento, mesmo ao agradecer a Flávio, mas ressalvou que atribuir uma intenção a essa escolha permanece no campo da interpretação. Para ele, o elemento mais concreto é o reconhecimento do resultado, em contraste com a postura de Flávio naquele momento.

Por que a disputa de 2030 já entrou no debate?

Além de Tarcísio, José Benedito citou o encontro de Michelle Bolsonaro com Valdemar Costa Neto como outro sinal de movimentação na direita. Também destacou que o PL reconheceu a vitória de Lula — gesto que, em sua análise, indica dificuldades para o candidato derrotado manter todo o bloco sob sua liderança.

Para o editor, esses movimentos antecipam a disputa pela representação desse eleitorado na próxima eleição presidencial. “A gente já está em campanha para 2030”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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TAGS:
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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Tarcísio Gomes de Freitas
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