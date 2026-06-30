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Política

O aceno de paz de Gilmar Mendes a Luiz Fux e André Mendonça

Decano da Corte discursou sobre união entre os ministros durante passagem de bastão para colega de Turma

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 17h25 | Atualizado em 30 jun 2026, 18h05
O ministro Gilmar Mendes, durante sessão do STF
O ministro Gilmar Mendes, durante sessão do STF (Victor Piemonte/STF)
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O aceno de paz de Gilmar Mendes a Luiz Fux e André Mendonça Priorize VEJA no Google

O decano do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, durante o discurso que encerrou a sua presidência na Segunda Turma da Corte, fez acenos ao ministro Luiz Fux e falou na “união” entre os ministros, minimizando o impacto das divergências nos julgamentos. Há poucos dias, Gilmar teceu duras críticas a André Mendonça, também membro da Segunda Turma, comparando a condução do caso Master à operação Lava Jato. O decano também já criticou abertamente Fux após o julgamento do 8 de janeiro, chamando o colega de toga de “figura lamentável”.

“A divergência de votos e opiniões constitui uma das principais caraterísticas do exercício da jurisdição no âmbito dos órgãos colegiados, como os tribunais. Visões divergentes constituem oportunidades únicas para a realização de um julgamento mais completo possível. Elas enriquecem a atividade judicante, ao invés de diminuí-la. Destarte, é com base nessa ideia de união, mesmo nas divergências, que eu gostaria de encerrar a presidência desta Segunda Turma”, disse Gilmar.

Mais adiante, ele citou nominalmente Fux, enviando-lhe “os desejos de uma profícua e brilhante gestão”. O futuro presidente da Segunda Turma respondeu o decano. “Eu quero agradecer a confiança depositada, com a promessa de que hei de velar para que as divergências, como Vossa Excelência destacou, jamais representem discórdia, mas antes um mero dissenso, com respeito à independência dos seus integrantes”, disse Fux na sessão.

Dança das cadeiras

Fux assume a presidência da Segunda Turma do Supremo em agosto, seguindo um rodízio previsto no regimento interno da Corte. A tendência esperada para a atuação dele seja de alinhamento ao relator dos casos Master e do INSS, ambos relatados por André Mendonça.

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Gilmar citou a investigação que mira Daniel Vorcaro como o “principal desafio” que a Turma vai enfrentar nos próximos meses. “As exigências de estabelecimento e os limites à atuação dos órgãos da persecução não podem ser confundidos com estímulos à impunidade ou qualquer coisa do gênero”, disse o decano. Nas críticas a Mendonça, ele comparou decisões da investigação a episódios da Lava Jato, operação da qual é crítico.

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