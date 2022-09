O recado de Lula para os brasileiros que deixaram o país

O último ato da campanha de Lula (PT) aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 26, em São Paulo. No evento chamado “Brasil da Esperança”, o ex-presidente ressaltou a importância do voto de brasileiros que residem em Portugal. Ainda afirmou que se for eleito, vai gerar mais oportunidades para o país, fazendo com que cidadãos não sintam que tenham que migrar para outros países em busca de oportunidades.

“Espero que os portugueses que estejam em Portugal, estejam vivendo bem em Portugal, que estejam trabalhando, estejam estudando. Espero que no dia 2 outubro tenham conseguido legalizar seus processos e vão ao consulado para votar. E aproveito para promover, e peço para eles votarem no 13, que é muito importante. E, em segundo, obviamente, o Brasil que nós queremos construir é o de convencimento de que os brasileiros que estão viajando por falta de oportunidade no Brasil, que eles voltem para o Brasil, porque a gente vai gerar oportunidades. Eu lembro que entre 2003 e 2010 muita gente voltou para o país, porque estávamos gerando empregos”.