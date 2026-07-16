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Política

O recado de Lula após EUA anunciarem nova tarifa de 25% ao Brasil

Presidente foi às redes sociais e defendeu a soberania brasileira

Por Redação 16 jul 2026, 20h59 | Atualizado em 17 jul 2026, 14h51
SÍMBOLO - Trump e Lula: imagem foi divulgada como prova da aproximação e do bom entendimento entre os dois líderes
Trump e Lula (Ricardo Stuckert/PR)
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O recado de Lula após EUA anunciarem nova tarifa de 25% ao Brasil Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou na noite desta quinta-feira, um recado nas redes sociais após a imposição, pelos Estados Unidos, de uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros importados pelo país.

A postagem traz a bandeira brasileira com o texto: “Proteger a nossa soberania é uma obrigação que está acima de todos os partidos e tendências. O governo brasileiro não vacilará em seu dever de preservá-la”. Abaixo da declaração aparece a assinatura de Lula. Na legenda da publicação, o presidente enfatizou: “O Brasil não vacilará no dever de defender e preservar nossa soberania”.

Mão envelhecida de um homem com anel no dedo anelar sobre a bandeira do Brasil, com a faixa ORDEM E PROGRESSO visível. Acima, texto branco em fundo verde: PROTEGER A NOSSA SOBERANIA é uma obrigação que está acima de todos os partidos e todas as tendências. O governo brasileiro não vacilará em seu dever de preservá-la, com uma assinatura abaixo
(@LulaOficial/Reprodução)

O presidente também publicou um vídeo da declaração do seu ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, respondendo à imposição da nova taxa. Na legenda, escreveu: “Desde o primeiro momento, buscamos o diálogo e enfatizamos nossa disposição de negociar. Apontamos que não há justificativa para as tarifas anunciadas. Não vamos abrir mão de defender o nosso Pix, a nossa soberania e os produtores brasileiros”.

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Na madrugada, após a confirmação da tarifa pelo governo americano, Lula já havia publicado nas redes uma resposta do governo, assinada pela Secretaria de Comunicação Social da presidência. O texto afirma que “não há justificativa” para a sobretaxa e que alegações dos americanos sobre o Pix eram “descabidas”, além de anunciar que o governo iniciaria os trâmites para acionar a Lei de Reciprocidade e retomaria o tema na OMC.

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Tarifaço

O governo de Donald Trump anunciou nesta quarta a imposição de uma sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros, mas abriu uma ampla lista de exceções para itens como café, carnes e terras raras.

Durante esta tarde, ministros do governo afirmaram que, levando em conta o volume de exportações brasileiras para os Estados Unidos e as exceções à medida anunciada, a taxa atingirá cerca de 18% do total de compras de produtos brasileiros pelo país americano.

Os auxiliares de Lula também repetiram o discurso da soberania e afirmaram que o Executivo prepara um pacote de ajuda às empresas que serão mais afetadas pelo tarifaço.

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