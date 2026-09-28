O recado de Lula aos independentes em nova campanha na TV

Mirando o voto do eleitorado independente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotou uma estratégia, em novo programa da campanha, de afirmar que as pessoas podem votar nele mesmo que não vistam a sua camisa.

“Você não precisa fazer o L, não precisa vestir vermelho, só precisa acreditar que o Brasil pode ir mais longe”, diz Lula no novo video.

Segundo aliados, o objetivo é convencer o eleitor independente que ele pode votar no mandatário mesmo sem ser petista.

A avaliação é que essa postura pode contribuir para atrair o eleitorado mais moderado, que decide o voto mais pelo propositivo do que pela paixão.