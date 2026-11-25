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Em analise a VEJA, Flavio Bolsonaro tenta manter espaco politico ao se lancar para 2030 diretamente dos EUA. Contudo, analistas apontam que Tarcisio de Freitas desponta com maior capacidade de atrair aliancas no centro e liderar a oposicao. Confira os bastidores dessa disputa partidaria.

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Flávio Bolsonaro voltou a apresentar seu nome para a disputa presidencial de 2030 e mencionou espontaneamente Tarcísio de Freitas entre as alternativas da direita. Para o editor José Benedito da Silva, o movimento revela uma tentativa de preservar protagonismo diante da possibilidade de outras lideranças ocuparem o espaço político do senador, que está nos Estados Unidos (este texto é um resumo do vídeo acima).

A declaração foi analisada no Ponto de Vista desta quarta-feira, 25, apresentado por Isabella Alonso Panho. Na avaliação do editor, a distância do Brasil dificulta a pretensão de Flávio de comandar a oposição e o obriga a reafirmar sua presença nas discussões sobre a próxima eleição presidencial.

O que Flávio disse sobre uma candidatura em 2030?

Em entrevista nos EUA o senador reconheceu a existência de outras lideranças com potencial para representar a direita, mas fez questão de se incluir nesse grupo. “Não apenas o Tarcísio, várias outras pessoas e eu”, afirmou, depois de atribuir a Jair Bolsonaro o fortalecimento desses nomes.

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Flávio apresentou sua intenção de concorrer em um cenário no qual o pai permaneça inelegível e associou o projeto à expectativa de mudanças nas regras eleitorais. “O meu nome está colocado pra ser candidato em 2030, contando que o Congresso Nacional fará um aprimoramento no sistema eleitoral”, disse. No trecho exibido pelo programa, o senador não detalhou quais alterações espera dos parlamentares.

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Por que a declaração é uma tentativa de demarcar território?

Para José Benedito, o pronunciamento procura impedir que Flávio seja deixado de fora do debate sucessório. O editor considera equivocada a aposta de que o senador poderá manter, a partir dos EUA, a mesma capacidade de articulação sobre uma oposição formada por governadores, grandes bancadas no Congresso e possíveis concorrentes à Presidência.

“É uma tentativa de dizer que ele continua ali, que ele pode ser um candidato em 2030”, afirmou. Na sua avaliação, a existência de outras opções na direita torna mais difícil a manutenção dessa influência a distância. Ao anunciar antecipadamente sua disposição de concorrer, Flávio busca assegurar que seu nome continue sendo considerado nas negociações políticas.

Que vantagem Tarcísio pode ter nessa disputa?

José Benedito apontou Tarcísio como um dos principais desafios às pretensões do senador. Segundo o editor, o governador de São Paulo, que havia sido cogitado para disputar a Presidência em 2026, abriu mão da candidatura em favor de Flávio por vontade de Jair Bolsonaro. Para 2030, a avaliação apresentada no programa é que Tarcísio terá maior liberdade para construir seu próprio caminho.

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O editor também vê no governador uma capacidade mais ampla de formar alianças. “Tarcísio tem muito mais capacidade hoje de atrair partidos de centro, partidos de centro-direita”, disse, ao mencionar legendas que teriam dificuldade de apoiar Flávio. Nessa leitura, a disputa pelo protagonismo da direita dependerá também da capacidade de conquistar aliados além do núcleo bolsonarista.

A necessidade de reafirmar uma candidatura, concluiu José Benedito, expõe a incerteza sobre o lugar que o senador ocupará nessa reorganização. “Se você precisa dizer que você vai ser candidato, que você precisa ser considerado, é porque há o risco de você não ser considerado.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.