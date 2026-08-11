O recado de contrariedade de Michelle mesmo depois de gravar vídeos de campanha com Flávio

O encontro entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro para a gravação de vídeos de campanha foi cuidadosamente encenado para transmitir uma imagem de reconciliação, segundo o repórter Nicholas Shores, que acompanhou a agenda para o VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. Foi o primeiro encontro entre os dois depois dos atritos que haviam provocado uma crise pública. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Shores descreveu o momento como “muito roteirizado” e destacou que Michelle tentou enquadrar a desavença como algo comum dentro de uma família. Ela chegou a brincar com os jornalistas presentes e perguntou quem nunca havia tido um problema familiar. Para ele, porém, o encontro teve uma característica mais “cinematográfica”.

O que havia por trás da chamada “página virada”?

Para o repórter, a narrativa de reconciliação não eliminou as questões que provocaram o conflito. Michelle afirmou que os dois haviam colocado uma pedra sobre a desavença e usado a expressão “página virada”, depois de uma conversa reservada durante a gravação.

Shores, porém, chamou atenção para o contraste entre essa imagem e o fato de Michelle ter voltado a defender publicamente as mesmas posições que estavam no centro do desentendimento. “Ela fala de página virada, de ter colocado uma pedra sobre o assunto, mas quando ela deu uma rápida entrevista coletiva aos repórteres presentes, ela também voltou a afirmar as posições dela que geraram a desavença”, relatou o jornalista.

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Por que Michelle voltou a falar de Ciro Gomes?

O principal exemplo apontado por Nicholas Shores foi a oposição de Michelle à aliança política envolvendo Ciro Gomes no Ceará. Mesmo depois de declarar encerrada a desavença, ela voltou a dizer que discorda “visceralmente” do apoio.

Segundo o repórter, Michelle relacionou sua posição ao papel atribuído por ela ao PDT, antigo partido de Ciro Gomes, em ações que contribuíram para a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Soares observou que essa explicação apresentada por Michelle não contemplaria todas as decisões que tornaram Bolsonaro inelegível, mas destacou que o ponto central era a permanência da contrariedade dela à composição no Ceará.

O que Michelle ainda reclama sobre a escolha de candidatos?

Shores também destacou que Michelle repetiu uma queixa relacionada à falta de autonomia para escolher candidatas ao Senado dentro do PL Mulher. Entre os nomes citados está Priscila Costa, vereadora de Fortaleza, que Michelle gostaria de ter apoiado para a disputa no Ceará.

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De acordo com o repórter, houve uma composição política no estado envolvendo Ciro Gomes e Alcides Fernandes, pai de André Fernandes, e a escolha contrariou a preferência de Michelle. Para Shores, o episódio ajuda a explicar por que as divergências reapareceram mesmo no encontro destinado a mostrar que a crise havia sido superada.

Por que Nicholas Shores diz que o desgaste poderia ter sido evitado?

O repórter chamou atenção ainda para o relato de Michelle sobre novembro, quando ela procurou o PL para entregar a presidência do movimento. Segundo ela, depois de uma rotina de viagens, cirurgia e prisão de Jair Bolsonaro, pediu para deixar a função, mas a cúpula do partido recusou a saída e pediu que ela tirasse uma licença.

Na avaliação apresentada por Shores, esse episódio é importante porque Michelle continua recorrendo a ele para explicar sua insatisfação. Ela própria afirmou que o desgaste poderia ter sido evitado. “Ela fala de um evento de novembro. A gente tá em agosto, faz nove meses que aconteceu e ela continua claramente muito magoada”, afirmou.

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O que a gravação revela sobre a campanha?

Outro aspecto ressaltado por Shores foi o caráter produzido do encontro. A campanha montou um cenário específico para a gravação e, segundo o repórter, a agenda teve elementos que ultrapassaram a simples produção dos vídeos eleitorais.

Shores relatou que, desde a chegada dos jornalistas ao local, havia movimentação para a gravação e até churrasco sendo preparado. O repórter classificou o ambiente como parte de uma tarde que teve “bastante conteúdo, bastante informação”, mas reforçou que tudo ocorreu de maneira bastante roteirizada.

Michelle continuará ao lado de Flávio durante a campanha?

Para o jornalista, a próxima etapa será observar como essa reconciliação será apresentada ao eleitorado. Não se sabe se Michelle deve participar do primeiro ato de campanha de Flávio, no próximo domingo.

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“Vamos ver de que forma ela aparece nos vídeos com Bolsonaro”, disse Shores, ao levantar a possibilidade de que a participação pareça natural ou seja percebida como algo encenado. Para ele, essa será uma das questões a acompanhar durante a campanha.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.