O recado de contrariedade de Michelle mesmo depois de gravar vídeos de campanha com Flávio
Encontro foi marcado por cenas de união, mas repórter destaca que Michelle voltou a expor divergências sobre a aliança política no Ceará
O encontro entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro para a gravação de vídeos de campanha foi cuidadosamente encenado para transmitir uma imagem de reconciliação, segundo o repórter Nicholas Shores, que acompanhou a agenda para o VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. Foi o primeiro encontro entre os dois depois dos atritos que haviam provocado uma crise pública. (este texto é um resumo do vídeo acima)
Shores descreveu o momento como “muito roteirizado” e destacou que Michelle tentou enquadrar a desavença como algo comum dentro de uma família. Ela chegou a brincar com os jornalistas presentes e perguntou quem nunca havia tido um problema familiar. Para ele, porém, o encontro teve uma característica mais “cinematográfica”.
O que havia por trás da chamada “página virada”?
Para o repórter, a narrativa de reconciliação não eliminou as questões que provocaram o conflito. Michelle afirmou que os dois haviam colocado uma pedra sobre a desavença e usado a expressão “página virada”, depois de uma conversa reservada durante a gravação.
Shores, porém, chamou atenção para o contraste entre essa imagem e o fato de Michelle ter voltado a defender publicamente as mesmas posições que estavam no centro do desentendimento. “Ela fala de página virada, de ter colocado uma pedra sobre o assunto, mas quando ela deu uma rápida entrevista coletiva aos repórteres presentes, ela também voltou a afirmar as posições dela que geraram a desavença”, relatou o jornalista.
Por que Michelle voltou a falar de Ciro Gomes?
O principal exemplo apontado por Nicholas Shores foi a oposição de Michelle à aliança política envolvendo Ciro Gomes no Ceará. Mesmo depois de declarar encerrada a desavença, ela voltou a dizer que discorda “visceralmente” do apoio.
Segundo o repórter, Michelle relacionou sua posição ao papel atribuído por ela ao PDT, antigo partido de Ciro Gomes, em ações que contribuíram para a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Soares observou que essa explicação apresentada por Michelle não contemplaria todas as decisões que tornaram Bolsonaro inelegível, mas destacou que o ponto central era a permanência da contrariedade dela à composição no Ceará.
O que Michelle ainda reclama sobre a escolha de candidatos?
Shores também destacou que Michelle repetiu uma queixa relacionada à falta de autonomia para escolher candidatas ao Senado dentro do PL Mulher. Entre os nomes citados está Priscila Costa, vereadora de Fortaleza, que Michelle gostaria de ter apoiado para a disputa no Ceará.
De acordo com o repórter, houve uma composição política no estado envolvendo Ciro Gomes e Alcides Fernandes, pai de André Fernandes, e a escolha contrariou a preferência de Michelle. Para Shores, o episódio ajuda a explicar por que as divergências reapareceram mesmo no encontro destinado a mostrar que a crise havia sido superada.
Por que Nicholas Shores diz que o desgaste poderia ter sido evitado?
O repórter chamou atenção ainda para o relato de Michelle sobre novembro, quando ela procurou o PL para entregar a presidência do movimento. Segundo ela, depois de uma rotina de viagens, cirurgia e prisão de Jair Bolsonaro, pediu para deixar a função, mas a cúpula do partido recusou a saída e pediu que ela tirasse uma licença.
Na avaliação apresentada por Shores, esse episódio é importante porque Michelle continua recorrendo a ele para explicar sua insatisfação. Ela própria afirmou que o desgaste poderia ter sido evitado. “Ela fala de um evento de novembro. A gente tá em agosto, faz nove meses que aconteceu e ela continua claramente muito magoada”, afirmou.
O que a gravação revela sobre a campanha?
Outro aspecto ressaltado por Shores foi o caráter produzido do encontro. A campanha montou um cenário específico para a gravação e, segundo o repórter, a agenda teve elementos que ultrapassaram a simples produção dos vídeos eleitorais.
Shores relatou que, desde a chegada dos jornalistas ao local, havia movimentação para a gravação e até churrasco sendo preparado. O repórter classificou o ambiente como parte de uma tarde que teve “bastante conteúdo, bastante informação”, mas reforçou que tudo ocorreu de maneira bastante roteirizada.
Michelle continuará ao lado de Flávio durante a campanha?
Para o jornalista, a próxima etapa será observar como essa reconciliação será apresentada ao eleitorado. Não se sabe se Michelle deve participar do primeiro ato de campanha de Flávio, no próximo domingo.
“Vamos ver de que forma ela aparece nos vídeos com Bolsonaro”, disse Shores, ao levantar a possibilidade de que a participação pareça natural ou seja percebida como algo encenado. Para ele, essa será uma das questões a acompanhar durante a campanha.
VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.