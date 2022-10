O recado de Allan dos Santos para Alexandre de Moraes: ‘Você venceu’

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, fundador do extinto site Terça Livre, que vive nos Estados Unidos, tem contra ele um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, desde novembro de 2021. Ele é investigado em inquérito que apura a divulgação de fake news e ataques contra as instituições, entre elas o STF.

Nesta segunda-feira, 24, ele decidiu se dirigir ao ministro por meio de um vídeo postado nas redes sociais para comentar o episódio envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson no domingo, 23, e dizer que o magistrado “venceu” o que ele acredita ser uma batalha de Moraes contra o bolsonarismo. E criticou até o presidente Jair Bolsonaro por estar fazendo o que Moraes determina.

“Parabéns, Alexandre de Moraes. Eu tenho que reconhecer: você conseguiu colocar patriota contra patriota. Antes, eram só delegados, antes eram só policiais, agora até o Bolsonaro está fazendo o que você quer. É triste ver duas pessoas que admiro, Bolsonaro e Roberto Jefferson, uma colocando a outra na cadeia. Essa eu não esperava, essa você venceu, Alexandre”, disse.

Também no final de semana, circulou nas redes sociais um post atribuído a um perfil de Allan dos Santos no Instagram no qual ele diz que irá apagar todas as suas contas nas redes sociais – que, aliás, nem poderia ter por conta das decisões de Moraes — e que desistiu de militar politicamente. “Não tenho mais o que comentar sobre a política brasileira”, disse.