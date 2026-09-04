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Política

O ‘recado’ de Alexandre de Moraes para ministros do STF em meio à crise com Mendonça

Menções a outros ministros no contexto do Banco Master funcionam como sinal em busca de apoio

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 15h01 | Atualizado em 4 set 2026, 20h37
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O ‘recado’ de Alexandre de Moraes para ministros do STF em meio à crise com Mendonça Priorizar nos meus resultados Google

As movimentações de Alexandre de Moraes após as revelações relacionadas ao Banco Master podem ser interpretadas como uma tentativa de buscar apoio entre seus colegas do Supremo Tribunal Federal, segundo a editora de VEJA Laryssa Borges. No programa Os Três Poderes, apresentado por Laísa Dall’Agnol, ela avaliou que a divulgação de informações com menções a outros integrantes da Corte funcionaria como um recado antes de uma votação que, conforme relatado no programa, decidirá se Moraes deve ou não ser investigado (este texto é um resumo do vídeo acima).

Laryssa afirmou existir no meio político e jurídico a percepção de que grandes escândalos envolvendo os altos escalões da República costumam provocar movimentos para tentar preservar as instituições.

Qual seria o recado de Moraes aos outros ministros?

A editora destacou o relatório de inteligência tornado público por Moraes e chamou atenção para as referências a outros integrantes do Supremo. Segundo ela, o documento menciona ministros como Dias Toffoli e Nunes Marques no contexto do Banco Master.

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A editora ressaltou que as situações não devem ser tratadas como equivalentes. “Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”, afirmou, retomando uma observação feita anteriormente por Robson Bonin no programa.

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Para Laryssa, o ponto relevante está no efeito político dessas menções. Ao expor que outros ministros também aparecem no contexto do caso, Moraes estaria sinalizando aos colegas que a situação enfrentada por ele poderia, no futuro, alcançá-los.

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O objetivo seria conquistar votos no Supremo?

Na interpretação de Laryssa, a movimentação está diretamente relacionada à necessidade de apoio dentro da Corte para a votação mencionada no programa.

“O ministro Alexandre sinaliza aos colegas dele que ele precisa de apoio para essa votação, que vai decidir se ele deve ou não ser investigado”, afirmou.

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A editora sintetizou o recado que, em sua avaliação, estaria por trás da estratégia: “É como se ele dissesse: ‘Olha, eu sou vocês amanhã. O que está acontecendo comigo pode acontecer com vocês e, por isso, eu preciso de apoio’”.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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