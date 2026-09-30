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Política

O recado das pesquisas eleitorais para as campanhas de Lula e Flávio sobre o caso Nossa Senhora

Editor de VEJA analisa impacto da fake news nas redes em meio aos últimos capítulos pré-primeiro turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 15h07
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O recado das pesquisas eleitorais para as campanhas de Lula e Flávio sobre o caso Nossa Senhora Priorize VEJA no Google

A fake news que atribuiu a Flávio Bolsonaro a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil ganhou ampla repercussão, mas teve pouco efeito sobre a disputa eleitoral, na avaliação do editor de Política José Benedito da Silva. Em entrevista a Laísa Dall’Agnol no Ponto de Vista, ele afirmou que a controvérsia consumiu as energias das campanhas de Lula e Flávio sem produzir uma mudança expressiva nas intenções de voto. “De fato não mexeu muito nos ponteiros”, disse (este texto é um resumo do vídeo acima).

Por que a repercussão não se traduziu em mudança eleitoral?

José Benedito observou que levantamentos de plataformas que monitoram a internet mostraram forte circulação do assunto. Segundo ele, porém, o episódio reproduziu a divisão política: de um lado, pessoas que acreditavam na informação falsa sobre Flávio; de outro, quem considerava que Lula e seus aliados tentavam explorar eleitoralmente a imagem da padroeira.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Para o editor, a movimentação nas redes não correspondeu a uma alteração significativa no cenário eleitoral. A controvérsia se tornou uma pauta das campanhas, que passaram a dedicar esforços tanto a atacar o adversário quanto a responder às acusações. “As energias das duas campanhas foram drenadas”, afirmou.

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Como a padroeira virou centro de uma “guerra religiosa”?

José Benedito ressaltou que não havia iniciativa de Flávio para retirar o título de Nossa Senhora Aparecida. Ainda assim, a notícia falsa levou a imagem da santa ao centro do confronto político nos últimos dias antes do primeiro turno. O editor classificou a discussão como “um não assunto”.

Na sua avaliação, o episódio deu origem a uma “guerra religiosa que empobrece o debate” e desvia a atenção dos grandes problemas do país. Ao questioná-lo, Laísa também destacou a exploração da imagem da padroeira por apoiadores de Lula na reta final da campanha.

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Qual foi o efeito da controvérsia no Judiciário?

Se o impacto eleitoral foi limitado na leitura de José Benedito, a repercussão nos tribunais foi expressiva. O editor recordou as decisões divergentes sobre a remoção das publicações: André Mendonça determinou a retirada de conteúdos, Flávio Dino liberou postagens e Luiz Fux voltou a ordenar sua suspensão.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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