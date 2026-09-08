O recado cifrado de Carlos Bolsonaro a seu irmão, Flávio, sobre a campanha presidencial
Ex-vereador lembrou ao presidenciável que seu bom desempenho nas pesquisas são consequência dele ser filho de Jair Bolsonaro
O ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-SC) publicou uma mensagem com muitas incógnitas nas redes sociais nesta terça-feira, 8. Sem deixar claro sobre quem estava falando, ele lembrou ao seu irmão e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que seu destaque político advém do ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Flávio precisa entender que seu crescimento e sua eleição se devem ao seu pai, à rejeição à covardia, aos desmandos e às revelações do modus operandi de determinados setores do Judiciário e à ruína, tanto econômica quanto social, que Lula vem trazendo ao país. Qualquer um de seu entorno que tente levá-lo para qualquer outra linha de raciocínio o afasta de sua base e o torna refém pós-eleitoral, como o sistema deseja. Não sou eu o dono da razão e muito, mas muito menos o seu entorno que tenta seduzi-lo cada vez mais. Não preciso entrar em maiores detalhes pois os entendedores entenderão”, escreveu Carlos quase de maneira apócrifa.
O ex-vereador deu a entender que aliados de Flávio tentam fazê-lo acreditar que seu alto índice de intenções de votos nas pesquisas, com chances de ir ao segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não são consequência de ter sido escolhido por Jair Bolsonaro para substitui-lo, mas causados por atributos próprios.
Ainda assim, não fica claro a quem Carlos Bolsonaro se refere.
O ex-vereador é conhecido por se envolver em polêmicas internas do bolsonarismo, seja com sua madrasta, Michelle Bolsonaro (PL-DF), ou outras figuras do PL, como a deputada estadual por Santa Catarina Ana Campagnolo (PL-SC).
Flávio precisa entender que seu crescimento e sua eleição se devem ao seu pai, à rejeição à covardia, aos desmandos e às revelações do modus operandi de determinados setores do Judiciário e à ruína, tanto econômica quanto social, que Lula vem trazendo ao país.
Qualquer um de seu…
— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 8, 2026