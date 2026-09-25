O racha do PSD do DF sobre o que fazer após Arruda ter candidatura barrada pelo TSE

O PSD do Distrito Federal está completamente rachado sobre o que fazer depois de o TSE barrar a candidatura de José Roberto Arruda ao comando do Palácio do Buriti.

Por um lado, o grupo de Paulo Octávio, presidente do PSD-DF, defende apoiar Celina, em função de sua proximidade com a atual governadora.

Na outra ponta, a turma de Arruda, que figurava bem nos levantamentos, demonstra mais disposição em se alinhar a Leandro Grass, do PT, pelo menos no segundo turno.

Aliados do petista, aliás, tem evitado críticas públicas ao ex-governador após a decisão da justiça eleitoral e já o procuraram para tentar atrair um apoio dele a Grass na disputa direta com Celina.