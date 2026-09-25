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Política

O racha do PSD do DF sobre o que fazer após Arruda ter candidatura barrada pelo TSE

Legenda está dividida entre apoiar a governadora Celina Leão e se alinhar à candidatura de Leandro Grass

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 11h30
Homem calvo de pele clara, vestindo camiseta branca, sorri enquanto segura um microfone preto na mão direita e gesticula com a esquerda, usando um relógio verde. O fundo está desfocado com luzes coloridas
O ex-governador do DF José Roberto Arruda, que tentava retornar ao cargo (Facebook/Reprodução)
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O PSD do Distrito Federal está completamente rachado sobre o que fazer depois de o TSE barrar a candidatura de José Roberto Arruda ao comando do Palácio do Buriti.

Por um lado, o grupo de Paulo Octávio, presidente do PSD-DF, defende apoiar Celina, em função de sua proximidade com a atual governadora.

Na outra ponta, a turma de Arruda, que figurava bem nos levantamentos, demonstra mais disposição em se alinhar a Leandro Grass, do PT, pelo menos no segundo turno.

Aliados do petista, aliás, tem evitado críticas públicas ao ex-governador após a decisão da justiça eleitoral e já o procuraram para tentar atrair um apoio dele a Grass na disputa direta com Celina.

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