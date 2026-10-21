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Política

O que significa ‘melhorar de vida’ para o eleitor — e como a resposta divide os votos de Lula e Flávio, segundo pesquisa Meio/Ideia

Levantamento mostra comportamentos eleitorais opostos entre quem escolhe o próprio negócio e quem prefere emprego com carteira assinada e direitos

Por Da Redação 21 out 2026, 07h39 | Atualizado em 21 out 2026, 07h42
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O que significa ‘melhorar de vida’ para o eleitor — e como a resposta divide os votos de Lula e Flávio, segundo pesquisa Meio/Ideia Priorize VEJA no Google

A ideia de “melhorar de vida” divide de forma acentuada os eleitores de Lula e Flávio Bolsonaro, segundo a nova pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 21. Entre os entrevistados que associam uma vida melhor a ter o próprio negócio ou trabalhar por conta própria, com maior autonomia sobre horários e ganhos, o senador aparece com 62,3% das intenções de voto no segundo turno e o presidente, com 33,5%.

O cenário se inverte entre os que relacionam a melhora de vida a trabalhar com carteira assinada e ter direitos garantidos, como férias, 13º salário e FGTS. Nesse grupo, Lula registra 65,4% das intenções de voto, enquanto Flávio tem 30,2%. O contraste é um dos recortes mais marcantes apresentados pelo levantamento sobre o perfil dos eleitorados dos dois candidatos.

O que os brasileiros entendem por “melhorar de vida”?

Quando a pergunta é feita ao conjunto dos entrevistados, sem relacioná-la inicialmente à escolha presidencial, 43,3% dizem que “melhorar de vida” significa ter o próprio negócio ou trabalhar por conta própria, com mais autonomia sobre horários e ganhos. Outros 32% associam a expressão a trabalhar com carteira assinada e direitos garantidos.

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Há ainda 12% que dizem que nenhuma das duas alternativas representa o que entendem por melhorar de vida, enquanto 12,7% não sabem responder. A pesquisa cruza as duas principais respostas com a intenção de voto para mostrar como essas concepções se distribuem entre Lula e Flávio.

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Como vota quem prefere ter o próprio negócio?

Entre os 650 entrevistados que associam melhora de vida a ter um negócio próprio ou trabalhar por conta própria, 62,3% declaram voto em Flávio Bolsonaro no segundo turno. Lula aparece com 33,5% nesse grupo.

Os demais se dividem entre voto branco ou nulo e indecisão, em percentuais pequenos no gráfico apresentado pelo relatório. A diferença numérica entre os dois candidatos nesse segmento é de 28,8 pontos percentuais.

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E entre quem prefere carteira assinada?

A distribuição muda de forma expressiva entre os 480 entrevistados que relacionam uma vida melhor ao emprego com carteira assinada e à garantia de direitos trabalhistas. Nesse grupo, Lula registra 65,4% das intenções de voto, contra 30,2% de Flávio Bolsonaro.

A diferença numérica entre os candidatos chega a 35,2 pontos percentuais. Assim, as duas visões apresentadas pela pesquisa sobre trabalho e ascensão econômica correspondem a perfis eleitorais bastante distintos na disputa presidencial.

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O que esse contraste revela sobre os dois eleitorados?

Os números mostram uma associação clara dentro da amostra entre a forma como o entrevistado define “melhorar de vida” e sua intenção de voto. Flávio registra seu maior percentual entre quem valoriza o próprio negócio e o trabalho por conta própria, enquanto Lula concentra maior percentual entre os que associam melhora de vida ao emprego formal e aos direitos trabalhistas.

A pesquisa, porém, não permite afirmar que essa percepção seja a causa da escolha eleitoral. O cruzamento mostra apenas como a intenção de voto se distribui entre os grupos definidos pelas respostas à pergunta sobre trabalho e melhoria de vida.

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Como está a disputa no conjunto do eleitorado?

No cenário geral da mesma pesquisa, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto totais e Lula, com 46%. Outros 3,4% declaram voto branco ou nulo e 2,6% não sabem responder. Nos votos válidos, os percentuais são de 51,1% para Flávio e 48,9% para Lula.

Qual é a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores com 16 anos ou mais por telefone entre os dias 15 e 19 de outubro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08251/2026-BRASIL.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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