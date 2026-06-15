O que Sergio Moro diz sobre ligação de Flávio Bolsonaro com o Banco Master

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Sergio Moro evitou críticas diretas a Flávio Bolsonaro sobre o Banco Master, mas defendeu apuração total do caso. O senador do PL-PR reiterou seu compromisso contra qualquer desvio e, ao mesmo tempo, criticou a falta de foco em investigações envolvendo Fábio Luís Lula da Silva e fraudes no INSS.

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O senador Sergio Moro (PL-PR), que disputará o governo do Paraná, evitou nesta segunda-feira, 15, criticar o correligionário Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, pela relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, mas disse que não tem “compromisso com qualquer espécie de desvio”.

“Eu sou favorável à completa apuração do caso do Banco Master. Inclusive eu assinei CPI, assinei CPMI, que a base do governo sempre foi contra. A oposição, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, assinou os requerimentos pra que fossem feitas as investigações. E a base do governo sempre foi contra. Quando que ocorre o escândalo do Banco Master? Durante o governo Lula. Claro que aparentemente aí houve pagamento de suborno a muita gente, mas esses fatos têm que ser investigados. Eu não tenho nenhum compromisso com qualquer espécie de desvio”, respondeu ele após o VEJA Fórum Rumos do Brasil ao ser questionado sobre o assunto.

“Ele [Flávio] apresentou as explicações e assinou os pedidos de investigação [no Congresso]. Vamos aguardar os desdobramentos”, falou Moro, acrescentando que não vê a mesma cobrança sobre o possível envolvimento do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, com as fraudes no INSS. Pessoas ligadas a Lulinha são investigadas pelo esquema.