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Política

O que Sergio Moro diz sobre ligação de Flávio Bolsonaro com o Banco Master

Senador do Paraná não criticou aliado, mas disse que não tem 'compromisso com desvio'

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 14h28 | Atualizado em 15 jun 2026, 16h55
Homem de meia-idade, cabelo escuro e curto, vestindo terno preto e camisa azul clara, segurando um microfone amarelo com o logo veja e gesticulando com a mão direita, em um ambiente escuro com iluminação azul
O senador Sergio Moro durante o Fórum VEJA Rumos do Brasil (Germano Luders/VEJA)
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O senador Sergio Moro (PL-PR), que disputará o governo do Paraná, evitou nesta segunda-feira, 15, criticar o correligionário Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, pela relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, mas disse que não tem “compromisso com qualquer espécie de desvio”.

“Eu sou favorável à completa apuração do caso do Banco Master. Inclusive eu assinei CPI, assinei CPMI, que a base do governo sempre foi contra. A oposição, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, assinou os requerimentos pra que fossem feitas as investigações. E a base do governo sempre foi contra. Quando que ocorre o escândalo do Banco Master? Durante o governo Lula. Claro que aparentemente aí houve pagamento de suborno a muita gente, mas esses fatos têm que ser investigados. Eu não tenho nenhum compromisso com qualquer espécie de desvio”, respondeu ele após o VEJA Fórum Rumos do Brasil ao ser questionado sobre o assunto.

“Ele [Flávio] apresentou as explicações e assinou os pedidos de investigação [no Congresso]. Vamos aguardar os desdobramentos”, falou Moro, acrescentando que não vê a mesma cobrança sobre o possível envolvimento do filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Luís Lula da Silva, com as fraudes no INSS. Pessoas ligadas a Lulinha são investigadas pelo esquema.

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