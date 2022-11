O que se sabe até agora sobre possíveis escolhas de Lula em ministérios

Após alguns dias de descanso no litoral sul da Bahia, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve retomar as discussões sobre a formação de seu novo governo a partir desta segunda-feira, 7.

O petista terá reuniões com aliados, em São Paulo, e já indicou que um dos desafios para a composição ministerial do que será sua terceira gestão presidencial passa por equilibrar nomes que são chave na articulação no Congresso — de forma a não desfalcar a base aliada no Legislativo. É o caso do senador eleito Wellington Dias (PT-PI), responsável por liderar a negociação sobre a ‘PEC da Transição’ e que é fortemente cotado para as pastas da Fazenda e Casa Civil.

Embora em caso de licenciamento do cargo legislativo para uma posição no governo a cadeira no Senado ou na Câmara passe para o suplente, existem temores na equipe de Lula de que os nomes “substitutos” não tenham a capacidade necessária para negociar propostas importantes, sobretudo, no primeiro semestre do próximo ano.

Se por um lado há a preocupação com eventuais desfalques no Congresso, por outro há espaço de sobra na equipe ministerial para acomodar alianças firmadas ao longo da campanha, conforme reportagem da edição de VEJA desta semana que está nas bancas.

Pelo que já foi anunciado por Lula, a Esplanada dos Ministérios será ampliada de 23 para ao menos 26 pastas — com a criação inédita dos ministérios da Igualdade Social, das Pequenas e Médias Empresas e a dos Povos Originários. O número pode chegar a até 33 ministérios se considerados os possíveis desmembramento de pastas já existentes — como, no caso da Economia, a divisão em Fazenda, Planejamento e Indústria.

Veja nomes cotados para ministérios de Lula

Fazenda

Jaques Wagner (PT), senador com mandato até 2026 e ex-governador da Bahia

Wellington Dias (PT), senador eleito em 2022 e ex-governador do Piauí, foi coordenador da campanha de Lula

Henrique Meirelles (PSD)

Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo

Alexandre Padilha (PT), deputado federal e ex-ministro da Saúde de Dilma e das Relações Institucionais de Lula

Geraldo Alckmin (PSB)

Gabriel Galípolo, economista, conselheiro da Fiesp

Casa Civil

Rui Costa (PT), ex-governador da Bahia

Geraldo Alckmin

Wellington Dias

Jaques Wagner

Emídio de Souza, deputado estadual em São Paulo e aliado de primeira hora de Lula, foi coordenador da campanha de Haddad ao governo

Justiça

Flávio Dino, ex-governador do Maranhã e senador eleito em 2022

Silvio Almeida

Segurança Pública

Flávio Dino

Agricultura

Simone Tebet (MDB), senadora cujo mandato acaba em 2022

Educação

Simone Tebet

Fernando Haddad

Gabriel Chalita (PDT), ex-secretário municipal de Educação de São Paulo, é próximo a Haddad e a Alckmin

Saúde

Alexandre Padilha

David Uip, infectologista que atuou no comitê de enfrentamento à Covid-19 de João Doria (PSDB) no governo de SP

Humberto Costa (PT), senador cujo mandato acaba em 2026

Defesa

Aldo Rebelo (PDT), ex-ministro

Geraldo Alckmin

Jaques Wagner

Meio Ambiente

Marina Silva (Rede), ex-ministra da pasta e eleita deputada federal por São Paulo em 2022

Planejamento

Fernando Haddad

Aloizio Mercadante, ex-ministro de Lula e Dilma

Relações Exteriores

Celso Amorim, ex-ministro

Mercadante