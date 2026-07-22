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Política

O que Ronaldo Caiado tentou mostrar ao criticar Flávio e Eduardo Bolsonaro

Após nova polêmica envolvendo Flávio Bolsonaro, adversário aproveita o episódio para reforçar um contraste dentro da disputa pela direita

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 21h47
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A declaração de Flávio Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas acabou oferecendo um argumento político aos adversários que disputam o mesmo eleitorado. Essa é a avaliação do colunista Robson Bonin, que, durante o VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, afirmou que o senador retomou um discurso que sua campanha buscava deixar para trás ao iniciar a corrida presidencial. “Foi infeliz e imprudente ao mesmo tempo.” (este texto é um resumo do vídeo acima)

Segundo Bonin, ao voltar a levantar suspeitas sobre o sistema eleitoral, Flávio Bolsonaro recolocou sua candidatura ao lado da principal bandeira defendida por Jair Bolsonaro em 2022, justamente quando tentava construir uma imagem mais moderada para dialogar com eleitores independentes. “Ele voltou a repisar a cartilha do pai de fraude no processo eleitoral.”

Na avaliação do colunista, esse movimento acabou abrindo espaço para que adversários reforçassem diferenças em relação ao bolsonarismo.

Como Caiado explorou esse desgaste?

Foi nesse contexto que Ronaldo Caiado direcionou críticas a Flávio Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, o pré-candidato do PSD afirmou que o encontro com 42 embaixadores poderia ter sido aproveitado para discutir temas ligados ao desenvolvimento econômico do país, em vez de questionamentos sobre o sistema eleitoral.

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“42 embaixadores. Numa sala dava para vender soja, dava para abrir mercado para a indústria, dava para atrair investimento. Escolheram falar de urna eletrônica.”

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A manifestação foi interpretada como uma tentativa de marcar um contraste entre sua campanha e o discurso adotado por Flávio Bolsonaro, deslocando o debate para pautas econômicas e comerciais.

Por que Eduardo Bolsonaro também entrou na mira?

Caiado também ampliou a ofensiva ao comentar a situação de Eduardo Bolsonaro, que obteve um green card nos Estados Unidos.

Sem citar diretamente o ex-deputado, afirmou que um político brasileiro deveria utilizar sua influência para defender os interesses nacionais, e não interesses pessoais. Em seguida, publicou uma mensagem perguntando qual personagem da Disney seria “o mais atrapalhado: Mickey, Pateta ou Pato Donald?”, comentário interpretado como uma referência a Eduardo.

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O ex-deputado respondeu acusando Caiado de evitar críticas às condenações relacionadas aos atos de 8 de janeiro para agradar ao Judiciário, em vez de defender pautas da direita.

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O que o episódio revela sobre a campanha?

Para Robson Bonin, a principal consequência da declaração de Flávio Bolsonaro foi reabrir um debate que sua campanha tentava evitar desde o início da pré-candidatura.

Segundo o colunista, o encontro com embaixadores poderia ter servido para apresentar propostas e discutir os rumos do país, mas acabou dominado por um tema associado às eleições de 2022, oferecendo aos adversários a oportunidade de explorar politicamente o episódio e reforçar diferenças dentro da disputa pelo eleitorado de direita.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Flávio Bolsonaro
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