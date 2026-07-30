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Política

O que revelam os novos números sobre latrocínios no estado de São Paulo

Dados exclusivos obtidos pelo Radar apontam para a menor marca histórica em 25 anos, com queda de 36% no primeiro semestre

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 10h30
Policiais militares de São Paulo realizam patrulhamento na capital
Policiais militares de São Paulo realizam patrulhamento na capital (Governo de SP/Divulgação)
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O estado de São Paulo registrou um recuo expressivo na frequência de roubo seguido de morte no primeiro semestre de 2026. Dados obtidos com exclusividade pelo Radar indicam que, de janeiro a junho deste ano, ocorreram 44 latrocínios. Em contrapartida, no mesmo período de 2025, foram notificadas 69 ocorrências, o que representa uma queda de 36,2%. O resultado marca o menor nível desses crimes desde o início da série histórica da Secretaria de Segurança Pública (SSP), iniciada em 2001.

Nos primeiros seis meses do ano, a redução dos índices foi observada tanto na capital quanto na Região Metropolitana e no interior paulista. Este último foi o que mais colaborou para o resultado positivo, com destaque para as regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Piracicaba, que encerraram o semestre com os menores índices registrados em 25 anos.

Na capital paulista, as ocorrências de roubo seguido de morte recuaram de 21 para 16 de janeiro a junho. No mesmo período, na Região Metropolitana, área composta por 38 municípios, os casos despencaram de 21 para 6, alcançando a menor marca da série histórica para o semestre.

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Ao analisar os números sob uma perspectiva de longo prazo, a tendência de retração se consolida. O balanço da SSP aponta que os casos de latrocínio apresentaram uma queda expressiva de 78% em solo paulista nos últimos dez anos.

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A gestão estadual avalia que o declínio dos números está atrelado ao fortalecimento contínuo da inteligência policial e à cooperação estreita entre as forças de segurança. Segundo o governo, esses fatores resultam em operações estratégicas para combater e enfraquecer a presença de grupos criminosos que atuam no território paulista.

O secretário da Segurança Pública do estado, Osvaldo Nico Gonçalves, defende que a diminuição dos latrocínios requer uma atuação integrada e multifacetada. “Desde o policiamento ostensivo até a investigação qualificada e o combate às organizações criminosas. A retirada de criminosos das ruas, a apreensão de armas e o uso de inteligência têm sido fundamentais para alcançar esse resultado histórico e preservar vidas”, afirma o titular da pasta.

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