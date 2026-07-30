O que revelam os novos números sobre latrocínios no estado de São Paulo

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São Paulo registra queda histórica de 36,2% nos latrocínios no 1º semestre de 2026, com 44 casos. É o menor índice desde 2001. A redução, notável na capital, Região Metropolitana e interior, é atribuída ao fortalecimento da inteligência policial e cooperação entre as forças de segurança. Entenda os detalhes dessa conquista.

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O estado de São Paulo registrou um recuo expressivo na frequência de roubo seguido de morte no primeiro semestre de 2026. Dados obtidos com exclusividade pelo Radar indicam que, de janeiro a junho deste ano, ocorreram 44 latrocínios. Em contrapartida, no mesmo período de 2025, foram notificadas 69 ocorrências, o que representa uma queda de 36,2%. O resultado marca o menor nível desses crimes desde o início da série histórica da Secretaria de Segurança Pública (SSP), iniciada em 2001.

Nos primeiros seis meses do ano, a redução dos índices foi observada tanto na capital quanto na Região Metropolitana e no interior paulista. Este último foi o que mais colaborou para o resultado positivo, com destaque para as regiões de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Piracicaba, que encerraram o semestre com os menores índices registrados em 25 anos.

Na capital paulista, as ocorrências de roubo seguido de morte recuaram de 21 para 16 de janeiro a junho. No mesmo período, na Região Metropolitana, área composta por 38 municípios, os casos despencaram de 21 para 6, alcançando a menor marca da série histórica para o semestre.

Ao analisar os números sob uma perspectiva de longo prazo, a tendência de retração se consolida. O balanço da SSP aponta que os casos de latrocínio apresentaram uma queda expressiva de 78% em solo paulista nos últimos dez anos.

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A gestão estadual avalia que o declínio dos números está atrelado ao fortalecimento contínuo da inteligência policial e à cooperação estreita entre as forças de segurança. Segundo o governo, esses fatores resultam em operações estratégicas para combater e enfraquecer a presença de grupos criminosos que atuam no território paulista.

O secretário da Segurança Pública do estado, Osvaldo Nico Gonçalves, defende que a diminuição dos latrocínios requer uma atuação integrada e multifacetada. “Desde o policiamento ostensivo até a investigação qualificada e o combate às organizações criminosas. A retirada de criminosos das ruas, a apreensão de armas e o uso de inteligência têm sido fundamentais para alcançar esse resultado histórico e preservar vidas”, afirma o titular da pasta.